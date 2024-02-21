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愛上數學解題 2高中生5月代表台灣來美比賽

記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中數學科老師張宮明（左）指導學生林品樺（中）、許日峖（右），今年2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎。（記者劉星君／攝影）
屏東高中數學科老師張宮明（左）指導學生林品樺（中）、許日峖（右），今年2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎。（記者劉星君／攝影）

屏東高中二年級林品樺、許日峖在數學老師張宮明指導下，歷時半年，今年2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎，今年5月將代表台灣參加美國國際科技展覽會ISEF，兩人都熱愛數學，「很享受數學解題過程」。

林品樺、許日峖兩人是數理資優班同學，研究主題「格子點的可見性研究」，歷時半年，每周固定跟老師討論，將論證過程中，寫在黑板上，來來回回，找出關鍵點，完成後用手機拍下黑板討論過程，再整理成電子檔，一點一滴累積。

「格子點的可見性研究」，張宮明說，研究主題探究數論問題，用生活化描述，假設一群學生在操場上形成陣列，若想要在某個地點拍攝這群學生，要算出有多少學生被擋住、多少學生可以被拍到，進而討論，如何選定位置，能將全部學生都拍進去。

張宮明說，研究以視線為曲線的狀況討論，類似天文學的重力透鏡理論，雖然相關研究目前生活中還沒有可應用地方，但未來自然科學探究有天可能被應用，像未來可能可以應用在醫學的精準治療。

林品樺與許日峖兩人都熱愛數學，享受解題過程，雖偶有挫敗感，林品樺說，準備參賽過程，閱讀大量資料，從簡單的先著手，再慢慢深入討論；許日峖說，當驗證過程能形成簡潔數學式，跟定理相呼應，很喜歡討論的過程。

屏東高中指出，共12件作品代表台灣參加今年美國國際科技展覽會（ISEF），其中數學科僅屏東高中拿下一等獎的「格子點的可見性研究」代表比賽，林品樺、許日峖從2月起每周六到國立台灣科學教育館培訓，備戰5月競賽。

屏東高中校長陳國祥說，屏中處國境之南，各項資源雖不若都會區豐沛，但在師生努力下，仍然在競爭激烈台灣國際科展中獲一等獎殊榮。

歷時半年，每周跟老師討論，黑板就是論證過程，每次討論結束後，會將黑板內容拍攝，整...
歷時半年，每周跟老師討論，黑板就是論證過程，每次討論結束後，會將黑板內容拍攝，整理電子檔，不斷累積。（圖／屏東高中提供）
屏東高中數學科老師張宮明（中）指導學生林品樺（右）、許日峖（左），今年2月參加2...
屏東高中數學科老師張宮明（中）指導學生林品樺（右）、許日峖（左），今年2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎。（圖／屏東高中提供）
屏東高中數學科老師張宮明（中）指導學生林品樺（右）、許日峖（左），今年2月參加2...
屏東高中數學科老師張宮明（中）指導學生林品樺（右）、許日峖（左），今年2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎。（圖／屏東高中提供）

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