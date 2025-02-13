我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

川普簽署備忘錄 要求對美所有貿易夥伴徵收對等關稅

Trader Joe’s 年度顧客選擇首獎 辣椒酸橙玉米卷餅片連莊

記者龔玥／聖荷西報導
獲得總冠軍的辣椒酸橙玉米卷餅片（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）。（圖源Trader Joe’s官網）
獲得總冠軍的辣椒酸橙玉米卷餅片（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）。（圖源Trader Joe’s官網）

Trader Joe's食品超市近日揭曉了2024年第16屆年度顧客選擇獎（Customer Choice Awards）的獲獎名單。今年的最終贏家是一款深受食客喜愛的零食，辣椒酸橙玉米卷餅片（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）。

Trader Joe’s評選第16屆年度顧客選擇獎。（圖源Trader Joe’...
Trader Joe’s評選第16屆年度顧客選擇獎。（圖源Trader Joe’s官網）

Trader Joe's官網顯示，這款自2018年首次推出的玉米卷餅片憑藉其濃郁風味和酥脆口感，連續兩年穩居榜首。在本次評選中，緊隨其後的還有清蒸豬肉薑湯餃子（Steamed Pork & Ginger Soup Dumplings）、核桃南瓜芝士（ Butternut Squash Mac & Cheese），紫菜卷（Kimbap），蔬菜炒飯（Vegetable Fried Rice）。

最受歡迎的新品卡舍爾藍乳酪愛爾蘭薯片（Cashel Blue Cheese Fl...
最受歡迎的新品卡舍爾藍乳酪愛爾蘭薯片（Cashel Blue Cheese Flavored Irish Chips）。（圖源Trader Joe’s官網）

在新產品類別中，卡舍爾藍乳酪愛爾蘭薯片（Cashel Blue Cheese Flavored Irish Chips）憑藉獨特的風味力壓群雄。儘管藍乳酪口味較為小眾，但這款限量版零食仍獲得大量顧客青睞。其他受歡迎的新產品包括法式洋蔥爆米花（French Onion Popcorn）、草莓蛋筒（Strawberry Shortcake Cone）以及脆皮土豆椒玉米餅（Crispy Potato & Poblano Pepper Tacos）。

在飲品類別中，Trader Joe’s 備受歡迎的季節限定香料蘋果酒（Spiced Apple Cider）摘得桂冠。無論是單獨飲用，還是作為節日雞尾酒的基底，這款冬季飲品一直深受顧客喜愛。法國氣泡檸檬水（French Market Sparkling Lemonade）， 蜜脆蘋果汁飲料（Sparkling Honeycrisp Apple Juice Beverage）， 三薑酒（Triple Ginger Brew），和義大利血橙汽水（Italian Villa Blood Orange Soda）也深受歡迎。

山羊乳酪（Chevre）以其新鮮、濃郁的風味獲選年度最佳乳酪，可用于沙拉、義大利面等多種菜肴。最佳農產品是極小牛油果（Teeny Tiny Avocados），因其適宜小份食用，減少浪費，受到單身消費者及精打細算顧客的青睞。

最佳開胃菜是奶油菠菜和洋薊蘸醬（Creamy Spinach & Artichoke Dip）成為派對必備佳品，只需微波加熱即可享用。最佳早餐與早午餐是土豆餅（Hashbrowns）因其方便易煎炸、適合搭配多種早午餐料理而勝出。

最佳午餐與晚餐是黃油雞配印度香米（Butter Chicken with Basmati Rice）憑藉平價美味，成為顧客最愛的便捷冷凍主食之一。最佳零食是辣椒酸橙玉米卷餅片，不僅奪得總冠軍，還包攬零食類別第一名，Trader Joe’s 顧客對玉米片的熱愛可見一斑。

最佳甜點是美味霜淇淋三明治（Sublime Ice Cream Sandwiches）以其巧克力餅乾包裹香草霜淇淋、外層點綴迷你巧克力片的獨特組合，榮登甜點榜首。

Trader Joe’s 的顧客選擇獎每年都會邀請消費者投票選出他們心目中的最愛。從今年的榜單來看，冷凍食品、風味濃郁的零食以及經典乳酪仍然是消費者的熱門選擇，而創新口味的限量新品也持續吸引目光。

義大利 Trader Joe's Apple

上一則

營養師教吃湯圓元宵4字訣 正餐後吃反而好原因曝

下一則

選哪情人節禮物？營養師推薦可可固形物70%以上黑巧力

延伸閱讀

雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定

雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定
Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首

Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首
涉肉毒桿菌污染 好市多、Trader Joe's召回這款罐頭

涉肉毒桿菌污染 好市多、Trader Joe's召回這款罐頭
零食高油糖鹽熱量超標 5祕訣健康吃

零食高油糖鹽熱量超標 5祕訣健康吃

熱門新聞

12日是元宵節，許多民眾會購買元宵或湯圓與家人共度佳節。（本報資料照片）

營養師教吃湯圓元宵4字訣 正餐後吃反而好原因曝

2025-02-12 05:06
營養師黃意涵表示，可用蔬菜與全穀根莖類DIY五彩湯圓，其中的膳食纖維與抗氧化成份，有助於健康。示意圖。（本報資料照片）

2餡料熱量最高 營養師推元宵節DIY「五彩湯圓」助健康

2025-02-12 04:24
營養師王盈荃建議，挑選可可固形物70%以上的黑巧克力，有助於心腦血管健康。示意圖。（聯合報系資料照）

選哪情人節禮物？營養師推薦可可固形物70%以上黑巧力

2025-02-13 04:23
過年期間常有豐盛年菜吃不完，許多人習慣將剩菜放進冰箱，隔餐加熱食用。（聯合報系資料照片）

年菜吃不完冰起來就好？專家揭迷思教食物保存

2025-01-27 21:04
Popeyes炸雞店。(路透資料照片)

龍舌蘭炸雞？Popeyes與Don Julio神祕合作 鎖定超級盃市場

2025-01-25 07:22
南澳段木香菇厚實飽滿，品質好的烘乾香菇，每斤可以賣到新台幣2000元，供不應求。圖／宜蘭縣府提供

「So發So菇」台灣段木香菇 每斤64美元仍供不應求

2025-01-14 15:14

超人氣

更多 >
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名
外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」
法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？