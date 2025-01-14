我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NASA實驗室逾百員工家園燒毀…就像突扔個炸彈給我們

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

「So發So菇」台灣段木香菇 每斤64美元仍供不應求

記者戴永華／宜蘭即時報導
南澳段木香菇厚實飽滿，品質好的烘乾香菇，每斤可以賣到新台幣2000元，供不應求。圖／宜蘭縣府提供
南澳段木香菇厚實飽滿，品質好的烘乾香菇，每斤可以賣到新台幣2000元，供不應求。圖／宜蘭縣府提供

宜蘭南澳鄉栽種的段木香菇占全國大宗，香氣十足、量少質佳，在市場上奇貨可居。農曆春節將至，縣政府協助南澳鄉公所今天舉辦「So發So菇」南澳鄉段木香菇行銷，呼籲消費者盡早採購，可做為家中團爐聚餐或致贈親友的最佳伴手禮。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，宜蘭好山好水出孕育出許多優質農產，尤其南澳鄉段木香菇更是知名高經濟作物，重點推廣的原鄉特色之一。南澳鄉香菇因其植菌於楓香、杜英、青剛櫟等樹種，栽培出來的香菇菌傘特別飽滿厚實、味道濃郁香醇、氣味撲鼻，是一般太空包香菇所無法比擬，品質好、產量有限且珍貴。

鄉長李勝雄指出，南澳段木香菇遠近馳名，冬菇主要產季11月至翌年3月，以前南澳鄉很多家戶都種香菇，近年來由於適合栽種的杜英及楓香等樹幹愈來愈少，年產量約僅1萬2750公斤，柴木烘乾的香菇在市場上每斤可賣到1800元至2000元(新台幣，約57至64美元)，經常供不應求。

為行銷南澳鄉段木香菇，代理縣長林茂盛、鄉長李勝雄及縣議員游吉祥等人到場支持，感謝大地母親孕育，才能成就高品質段木香菇；代理縣長與鄉長化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四溢，也為南澳鄉香菇上市宣傳揭開序幕。

公所輔導鄉內香菇產業於2021年成立香菇產銷班，每年辦理評鑑競賽、觀摩研習，提升栽培管理技術及品牌能見度。今年評鑑以直徑大小與開度、香氣、重量、外觀、彈性、進行評分，最終由蔡淑真摘冠、亞軍何孝明、季軍何仁興。南澳鄉段木香菇已上市，欲訂購者可搜尋南澳鄉菇農產銷資訊（https://reurl.cc/G5QKkD）或洽詢蘇澳地區農會03-9981233。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）與鄉長李勝雄化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四...
宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）與鄉長李勝雄化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四溢，也為南澳鄉香菇上市宣傳揭開序幕。圖／宜蘭縣府提供
南澳段木香菇評鑑競賽，由蔡淑真摘冠、亞軍何孝明（左一）、季軍何仁興（右一）。記者...
南澳段木香菇評鑑競賽，由蔡淑真摘冠、亞軍何孝明（左一）、季軍何仁興（右一）。記者戴永華／攝影
南澳段木香菇製成的各種美味料理。圖／宜蘭縣府提供
南澳段木香菇製成的各種美味料理。圖／宜蘭縣府提供
使用南澳段木香菇製作的「菇菇起司軟法」，香氣十足。記者戴永華／攝影
使用南澳段木香菇製作的「菇菇起司軟法」，香氣十足。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與南澳鄉公所今天共同為南澳段木香菇做宣傳，由於市場數量少，過年到，要買...
宜蘭縣政府與南澳鄉公所今天共同為南澳段木香菇做宣傳，由於市場數量少，過年到，要買要快。記者戴永華／攝影
段木菇油醋水果沙拉，色香味俱全。記者戴永華／攝影
段木菇油醋水果沙拉，色香味俱全。記者戴永華／攝影

太空

上一則

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

延伸閱讀

林姿妙輕罪停職有疏漏 藍委批政治操作

林姿妙輕罪停職有疏漏 藍委批政治操作
林姿妙即日停職 副縣長代理 期間不核給半數俸額

林姿妙即日停職 副縣長代理 期間不核給半數俸額
UMAMI SAUCE天然醬油是家庭或餐飲業烹飪的好幇手

UMAMI SAUCE天然醬油是家庭或餐飲業烹飪的好幇手
料理功夫／電鍋版台式油飯

料理功夫／電鍋版台式油飯

熱門新聞

中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

2025-01-11 02:50
台灣人愛逛夜市，近日因實境節目「夜市王」再掀朝聖人潮。（本報資料照片）

夜市王讓人想吃10攤 營養師教導「食物分類」減熱量吃法

2025-01-06 04:45
南澳段木香菇厚實飽滿，品質好的烘乾香菇，每斤可以賣到新台幣2000元，供不應求。圖／宜蘭縣府提供

「So發So菇」台灣段木香菇 每斤64美元仍供不應求

2025-01-14 15:14
冬至有不少人有吃湯圓的習慣。(本報系資料照)

冬至別再煮湯圓 1全新吃法：小孩秒嗑光

2024-12-21 16:49
生魚片拼盤食用順序有眉角！專家揭訣竅：從味道較淡的開始；示意圖。（本報資料照片）

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

2024-12-28 22:11
台鐵便當示意圖。(本報系資料照)

本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵原因

2024-12-26 15:18

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」