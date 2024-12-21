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日本老闆堅持1碗拉麵290日圓 創業近半世紀未漲價

中央社東京21日綜合外電報導
在福岡縣擁有9家分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓（約1.8美元）。（擷自hakata-ramen-hakataya官網）
在福岡縣擁有9家分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓（約1.8美元）。（擷自hakata-ramen-hakataya官網）

日本萬物齊漲，大城市一碗拉麵要價1000日圓（約6.3美元）並不罕見，但在福岡縣擁有9家分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓（約1.8美元），背後有他堅信的一套特殊經營哲學。

日媒現代BUSINESS日前報導，日本人現在面對午餐外食費，已到了必須做好花1000日圓心理準備的時代，但在福岡縣內擁有9間拉麵店的昭和食品工業公司，從1976年開設第一家拉麵店以來，至今堅持提供一碗290日圓的拉麵。

這家公司的社長澄川誠受訪時說，或許在其他地方有所不同，但對福岡人來說，拉麵就是日常生活的食物，「如果價格提高，就會變成只能偶爾吃的特別食物，所以價格實惠很重要」。

澄川說，日本目前一本週刊少年Jump售價大約300日圓（約1.9美元），「我希望讓大家能用像每周輕鬆買一本漫畫週刊的感覺來享用拉麵」。

看到福岡不少拉麵店業者面對成本上漲，不得不調漲拉麵售價，讓吃一碗拉麵變得愈來愈不輕鬆，澄川有自己的特殊看法。

他說，「首先，因為成本上漲就提高售價是錯誤的，成本與售價並無因果關係，售價是由顧客（市場）決定，如果只是因為成本上漲就提高售價，我認為這樣做很任性」。

雖然澄川說「成本與售價無因果關係」，但如果成本增加，每碗麵的獲利無疑就會減少，讓人好奇如何在經營上進行控制。

澄川說，每碗麵的獲利當然會減少，但如果增加銷售量，就能提升獲利，「如果其他店漲價，我們就算什麼都不做，顧客也會增加」。

他說，現在是物價上漲但薪水幾乎沒有增加的時代，「漲價造成顧客數量減少是理所當然的事，而我們光是沒有改變售價，不知不覺間已經沒有對手了」。

不漲價並非意味著沒有變化，澄川說，「雖然表面上始終維持290日圓，但實際上是降價，因為從沒有消費稅的時代就是290日圓，就算後來消費稅變成3%，再逐步調漲到5%、8%到現在的10%，我們還是賣290日圓，所以從消費稅方面來看實際上是變便宜了」。

澄川說，之所以持續提供290日圓的拉麵，不僅是為了公司獲利，還包括社會貢獻的意義。

他說，現在午餐外食每人大約要花700日圓到800日圓，稍微不注意就會超過1000日圓，而到他們的店裡吃一餐大約400日圓，「如果每週兩次把800日圓中餐換成吃我們的拉麵，每個月大約可以省下3000日圓，這筆錢拿去做其他的事，就能促進人們與社會的富裕」。

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