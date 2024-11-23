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世界最貴米其林餐廳在東京 每人要價2130美元、坐地上吃

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
東京銀座的米其林一星餐廳「銀座北福」（Ginza Kitafuku）。（取材自銀座北福官網）
東京銀座的米其林一星餐廳「銀座北福」（Ginza Kitafuku）。（取材自銀座北福官網）

根據「Chef's Pencil」雜誌的最新排名，位於東京銀座的米其林一星餐廳「銀座北福」（Ginza Kitafuku），推出全球最昂貴的米其林星級餐點，每位客人需支付2130美元。然而，在品嘗這頓由日本皇室最愛的松葉蟹料理組成的奢華饗宴前，客人必須先脫下鞋子，並盤腿坐在地上用餐。

「紐約郵報」援引「Chef's Pencil」報導，「銀座北福」是頂級海鮮餐廳，不僅以珍稀食材聞名，更以現場料理活體松葉蟹的獨特體驗吸引饕客。客人們將目睹大廚當場宰殺活蟹，並在短短幾秒內烹調成一道道美味佳餚。雖然有些人可能會因此感到不適，但餐廳也貼心提供獨立房間，供不習慣的客人使用。

一位YouTuber形容這頓晚餐是「迄今為止最不可思議的美食體驗之一」，儘管價格高昂，仍讓人難以忘懷。對於預算有限的食客，餐廳也提供了一份價格較為親民的紅皇帝蟹套餐，每位約258美元，同樣附帶現場料理表演。

「銀座北福」以現場料理活體松葉蟹的獨特體驗吸引饕客。（取材自銀座北福官網）
「銀座北福」以現場料理活體松葉蟹的獨特體驗吸引饕客。（取材自銀座北福官網）

根據「Chef's Pencil」統計，2024年全球十大最昂貴米其林餐廳中，前2名均位於亞洲。排名第2的是上海的三星餐廳「Ultraviolet by Paul Pairet」，每位客人需支付1230美元；這家餐廳以其獨特的視覺科技和精心設計的菜品聞名，為食客提供結合法式烹調與全球風味的多感官劇場式用餐體驗。

排名第3的是美國紐約麥迪遜大道上的「魚子醬俄羅斯」（Caviar Russe），其提供全美最昂貴的米其林餐點，11道以魚子醬為主題的料理售價高達975美元。「富比世」（Forbes）雜誌將其形容為一場「奢華至極的美食漫遊」。

排名第4的是位於紐約哥倫布圓環的「Masa」，主廚高山雅司（Masa Takayama）親自主理的吧台料理，包括松露、奧賽特拉魚子醬等頂級食材，讓人夢寐以求。

排名第5的是東京另一家三星餐廳「麻布門脇」（Azabu Kadowaki），雖然座位不多，但由於目前匯率有利，對許多美國人而言，造訪這裡的費用可能比想像中更加實惠。

其他入選餐廳還有舊金山的「Quince」，巴黎的「Guy Savoy」和哥本哈根的「Alchemist」等。

世界最貴米其林餐廳在東京 每人要價近7萬、得脫鞋坐地板

TVBS新聞網

三星 匯率 富比世 預算 舊金山

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