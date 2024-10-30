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精簡菜單？不受歡迎？ 星巴克下架這款爭議飲品

世界新聞網何卓賢／即時報導
星巴克的橄欖油咖啡將在11月下架。路透
星巴克的橄欖油咖啡將在11月下架。路透

一款您可能還沒機會嘗試的星巴克飲品，即將要下架了——橄欖油咖啡

美聯社報導，星巴克本周三證實，從今年11月初起，即將全面下架旗下的Oleato橄欖油系列咖啡飲品，稱目的是為了精簡其菜單。在全球範圍內的大多數門店，橄欖油咖啡飲品會全面下架，除了義大利、日本和中國的部分門店仍會繼續出售。

這款飲品最初誕生的點子，來源於星巴克的前執行長舒茲(Howard Shultz)，他在參觀了義大利西西里一家橄欖油生產工廠之後認為，加入橄欖油精華的咖啡會是一個「有變革性的想法」。於是，星巴克於2023年初開始，在義大利推出了橄欖油咖啡；今年年初，橄欖油咖啡開始在美國有售。

然而，舒茲在2023年3月就不再任執行長，之後也離開了公司的董事會。自那時起，顧客對飲品漲價怨聲連連，員工也難以接受數量龐大飲品繁雜的製作程序，隨之而來的是星巴克業績的步步下降。

今年九月，Chipotle公司的前執行長尼克爾(Brian Niccol)走馬上任，在上周公布星巴克第四季度初步財報時表示，星巴克需要精簡其「過分繁雜的菜單」，並且希望給咖啡師精簡操作程序，特別是在早高峰時刻。

而將橄欖油咖啡下架，也是精簡計畫的其中一步。然而，星巴克本周三表示，這個決定早在尼克爾上任之前就已經做好了。

那顧客到底喜不喜歡這款咖啡呢？在Reddit論壇的一個星巴克咖啡師討論區，一條關於橄欖油咖啡帖子中，最高讚評論有咖啡師寫到，「目前來說我得到的反饋是：這個點子可以，但我不會嘗試。我們擺出很多免費試飲，但沒有多少人來嘗。公司想讓我們一天賣40杯，能賣出10杯都不錯了。」

美食網站bon appetit一篇關於星巴克橄欖油咖啡的評價文章中，作者在喝完橄欖油泡沫冷萃咖啡(The Golden Foam Cold Brew)後表示，「聞起來像是加了很多油醋汁的蔬菜沙拉，而當泡沫接觸我的舌頭，帕爾塔納橄欖油強烈的帶有泥土的氣味迎面襲來，似乎泡沫就是橄欖油本身。我是喜歡橄欖油的，但不會期待喝下它，現在我就感覺自己在喝它，喝完我的嘴巴內部就好像裹著一層油。」

咖啡 星巴克 義大利

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