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紐約「台灣市集」再登場 鹽酥雞、刈包攤進駐

中央社／紐約17日專電
紐約台灣市集17日在曼哈頓中城鄰近帝國大廈的鬧區登場，近20個攤商共襄盛舉，人潮絡繹不絕。（中央社）
紐約台灣市集17日在曼哈頓中城鄰近帝國大廈的鬧區登場，近20個攤商共襄盛舉，人潮絡繹不絕。（中央社）

夏日接近尾聲，紐約台灣社群籌畫的市集今天再度登場，人氣強強滾。傳達台灣參與聯合國訴求的「和平胖卡」宣傳車首度加入，發放充滿台味的飲料和冰品，與民眾同樂。

今年第七場紐約台灣市集（TaiwanFest.NYC）在鄰近帝國大廈的鬧區舉辦，近20個攤商共襄盛舉，包含各式美食、文創小物，交通部觀光局照例設攤提供旅遊諮詢。第78屆聯合國大會期間在紐約多處傳達台灣參與訴求的宣傳車則成為「稀客」，特別醒目。

大學畢業後曾赴台學中文半年的24歲紐約客鮑笛蘭（Dylan Polley）見到這輛充滿台灣意象的粉橘色宣傳車，格外興奮。

鮑笛蘭大學時期為更了解東方文化而學中文，曾赴上海留學，也到台灣大學語言交換。他坦言兩岸文化差異大，而台美有很多相似之處，在台灣生活比較舒服。從台灣返回美國後，他帶有台灣的驕傲，覺得台灣是很厲害的國家。

他在「和平胖卡」旁接受中央社訪問時說，見到這輛車很開心，因為台灣在紐約展現代表性很重要。

這輛餐車形式的宣傳車印有Global Peace with Taiwan（攜手台灣，維護世界和平）字樣，並透過互動遊戲，和紐約客分享別具台灣味的冬瓜茶、芭樂汁及冰品。9日亮相後開往聯合國總部、時報廣場、中央公園等紐約地標，讓更多人看見台灣想向世界傳達的訊息。

駐紐約辦事處副處長張麗賢受訪表示，很高興加入紐約台灣市集，近距離與台裔社團為台灣外交打拚，讓各界知道台灣對國際社會的貢獻。希望聯合國可以接納台灣，讓台灣加入這個國際大家庭。

紐約台灣市集始於去年夏季，以參與街坊節的方式在紐約多地散播台灣元素。今年加足馬力，4月底開始每月至少舉辦一場，足跡包含曼哈頓、布魯克林、長島市（LIC）等地，10月可能還有一場。

活動總策畫許伯丞說，紐約的台灣元素非常不足，希望透過今年運作激勵更多台灣廠商、新一代台裔美國人創業，嘗試擺攤，一起提升台灣在紐約的能見度。

今天活動現場可見鹽酥雞、臭豆腐及刈包等台灣美食，也有攤商販售沐浴用品、文創商品，一年前創辦飾品店Doty Chou Objects的周佳潁參與其中。

周佳潁學建築出身，原本做室內設計，因興趣而把建材融入項鍊、耳環等飾品，進而創業。她從紐約台灣市集草創時期就參與擺攤，不只因同胞上門而有回家的感覺，更因接觸到形形色色的紐約客，帶給她有別於B2B（企業對企業）的啟發。

她說：「以往在辦公室做出10種不同設計，可能被層層要求修改。參加紐約台灣市集後接觸到多元客群，可能有10種人喜歡我們10種不同設計，客人喜悅的表情帶給我很大的鼓勵。」

紐約台灣市集17日登場，第78屆聯合國大會期間傳達台灣參與訴求的「和平胖卡」宣傳...
紐約台灣市集17日登場，第78屆聯合國大會期間傳達台灣參與訴求的「和平胖卡」宣傳車首度加入，發放充滿台味的飲料和冰品。（中央社）
紐約台灣市集總策畫許伯丞17日在台灣黑熊吉祥物前舉Keep Taiwan Fre...
紐約台灣市集總策畫許伯丞17日在台灣黑熊吉祥物前舉Keep Taiwan Free（守護台灣自由）標語，傳達台灣加入聯合國訴求。（中央社）
紐約台灣市集以參與街坊節的方式散播台灣元素，並鼓勵新一代台裔美國人創業，嘗試擺攤...
紐約台灣市集以參與街坊節的方式散播台灣元素，並鼓勵新一代台裔美國人創業，嘗試擺攤。圖為飾品店Doty Chou Objects攤位。（中央社）

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