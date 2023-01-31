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熱量注意 4顆元宵相當1碗白飯 如何聰明吃不發胖？

記者許政榆／台北報導
元宵節吃元宵，是流傳許久的民俗。（報系資料照片）
元宵節吃元宵，是流傳許久的民俗。（報系資料照片）

每年農曆1月15日為元宵節，依照習俗都要吃上一碗元宵，象徵團圓、圓滿，不過元宵、湯圓隱藏高脂、高糖、高熱量，像是4顆甜元宵的熱量就相當於一碗白飯，需要爬整棟101大樓才能消耗所攝取的熱量，台灣國健署提醒，可掌握「少量吃、替換吃、聰明吃」技巧，開心吃並維持健康。

市售的元宵、湯圓皆使用糯米製成，湯圓為糯米粉與水混合後揉製而成，起初以無餡的紅白小湯圓為主，日後則衍生出包餡湯圓；元宵則是先將內餡分切後，再搖晃沾裹糯米粉，因此外觀會呈現不規則狀，但不論元宵或是湯圓，一不小心攝取過多就會造成熱量超標。

國健署社區健康組長羅素英表示，4顆甜元宵或5顆鹹湯圓的熱量，就相當於一碗白飯，需慢走（4公里/小時）15小時、或爬2083階的樓梯（相當於整棟101大樓），才能消耗所攝取的熱量；此外紅白小湯圓熱量也不低，攝取20顆也相當於半碗白飯熱量，亦不可小覷。

羅素英表示，不管鹹甜湯圓或元宵，所暗藏的熱量都很高，且飽足感較低，一不小心就會攝取過多的熱量，建議一次以20顆小湯圓或是2顆元宵攝取為限，其份量大約為半碗飯的熱量。

羅素英指出，製作元宵、湯圓所使用的糯米粉屬於澱粉類，因此攝取時也要記得減少白飯份量，即可避免攝取過多的碳水化合物；烹煮上也能增加巧思降低攝取熱量，例如無包餡的小湯圓以玫瑰茶、無糖綠茶或無糖豆漿等取代濃糖水，包餡甜湯圓以滾水煮熟後食用，鹹湯圓則建議於湯頭中加入多種膳食纖維，如：大白菜、菇類、蘿蔔等蔬菜熬煮，利用蔬菜增加纖維量，也襯托出好味道。

蔬菜 元宵節

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