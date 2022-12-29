「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

八方雲集美國二店12月29日試營運。(本報資料照片)

八方雲集美國二店12月29日試營運，並計畫於明年1月6日正式開幕。八方雲集表示，美國二店位於加州 大華商場的美食 區，為集團不同店型的測試，同時八方雲集自12月起調漲售價，平均漲幅約10%，主要反映當地缺工情形嚴重，人力成本不得不調漲，加上食材部分雞肉等價格也上漲，因此提高售價。

八方雲集首店自今年3月開幕，目前營運已達9個月的時間，績效表現一直很好，月營業額在開幕蜜月期約1,700-1,800萬台幣，蜜月期過後也穩定在1,400-1,500萬台幣，12月調漲售價後，客流量並未下滑，月營業額來到1,500-1,600萬台幣。由於美國物價高漲，餐飲價格更是一路飆升，八方雲集考量從開幕至今，成本已有變動，因此本月起調漲當地售價，依不同品牌漲幅各有差異，平均漲幅達10%。

八方雲集美國二店屬於美食街店型，由於內部希望能在美快速展店，因此持續做店型的測試，明年還將開出得來速的店型，十分考驗八方「現點現做」的出餐模式，內部也計畫透過加強SOP與標準化流程，來因應不同店型的挑戰。預計明年將以一季開出兩家店的腳步展店，因此明年店數規模將來到10家店。