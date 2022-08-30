Cream cheese是什麼？跟奶油哪裡不同？

奶油乳酪（cream cheese）是很多人喜愛的抹醬。(Getty Images)

吃重乳酪蛋糕時，消費者可以感受到質地綿密的口感，秘密就在經常被使用的材料Cream cheese （鮮奶油乳酪）。但Cream cheese是什麼？該如何攝取才健康？

Cream cheese為軟質起司 乳脂肪含量大於33%

台灣輔仁大學食品科學系教授高彩華指出，Cream cheese通常是用殺菌（巴氏殺菌或高溫 短時間殺菌）過的鮮奶油，或是鮮奶油再混合牛奶做爲原料，接種乳酸菌 經短時間發酵後，混合穩定劑及調味劑製成的「軟質起司」；其乳脂肪含量通常大於33％，許多國家都有其乳脂肪含量的規定。

而Cream cheese與奶油也有所不同，奶油是將牛乳或鮮奶油，經過殺菌、熟成、攪打、壓煉而得的乳製品。成分大部分為乳脂肪，也包含了少部分的水、蛋白質 和其他非乳脂固形物。一般來說，奶油的乳脂肪含量通常會高於80％，熱量與脂肪也會比Cream cheese更高，兩款產品在風味與用途上都很不一樣。

「乳酪產品」開封需保鮮膜包覆冷藏保存

食藥署建議，乳酪產品開封後都要以保鮮膜包覆後放入冷藏，或遵照產品標示的方式來進行保存，尤其Cream cheese保存期限短，更應儘快食用完畢，避免腐壞。

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資料來源：健康醫療網

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