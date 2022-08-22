2022米其林「必比登」出爐 台南27間、高雄20間上榜

台北6間入選必比登推介。（取材自米其林FB官方粉絲團）

新增添台南與高雄兩個城市的《台北、台中、台南&高雄米其林指南》星級餐廳名單，將於8月30日公佈，8月23日率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單。今年的必比登推介共有台北57間、台中37間、台南27間、高雄20間店家上榜；其中台北與台中各有6家新入榜，總計今年有141家餐廳入選必比登。

必比登推介的是「物有所值」的美食 ，這意味著消費者能以台幣 1000 元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），向來十分受到民眾青睞。根據米其林官網指出：「《米其林指南》必比登推介以及星級餐廳的評選標準全球一致，米其林評審員會針對所有的料理種類評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等，都不囊括在評選標準之中。」

台南27間入選必比登推介。（取材自米其林FB官方粉絲團）

台南在今年入選必比登推介名單的27間店家中，其中19家以小吃入選， 許多是歷史悠久的老店，包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等在地小吃，都是名單亮點。

此外，台南有5家台菜、2家粥品入選。台菜分別是一甲子的老店「阿美飯店」、「東香台菜海味料理」、「筑馨居」、「博仁堂」與「府城食府」（安平）；2家粥品分別是「阿星鹹粥」與「大勇街無名鹹粥」。此外，「小公園擔仔麵」創立超過70年，滋味樸實，擄獲人心。

台南擁有最多新入選的必比登推介，其中 19 家以小吃入選。包括開元紅燒土魠魚羹（左上）、王氏魚皮（中）、無名新鮮牛肉湯（右上）、下大道蘭米糕（右下）、阿明豬心冬粉（保安路）（左下，圖片：餐廳）等都入選。（取材自米其林官網）

一甲子老店「阿美飯店」專注提供經典宴席料理以及百年老菜；「東香台菜海味料理」由擔任總舖師 30 年的大廚掌舵，以許多在地食材烹調經典辦桌臺菜及創新美食。「筑馨居」位於老宅內，以無菜單套餐，呈現臺灣辦桌文化。「博仁堂」原是百年中藥行，現提供特色藥膳湯盅；「府城食府（安平）」從裝潢到餐點都融入在地風情，最能感受臺南特色。

高雄20間入選必比登推介。（取材自米其林FB官方粉絲團）

高雄入選的20間店家當中，有9家是台灣菜、6家是小吃。台灣菜包括「牛老大涮牛肉（自強二路）」、「湖東牛肉館」、「柏弘肉燥」、「舊市羊肉（岡山）」、「雞伯」、「橋邊鵝肉」、「老新台菜（九如二路）」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。

高雄新入選必比登推介，其中 9 家以臺灣菜入選，包括仙香飲食店（左上）、湖東牛肉館（中）、雲來坊（右上）、雞伯（右下）以及柏弘肉燥（左下）。（柏弘肉燥，仙香飲食店、雞伯照片：餐廳）。（取材自米其林官網）

其中「牛老大涮牛肉（自強二路）」以本土溫體牛肉結合日式涮涮鍋；同樣每日由臺南新鮮運送牛肉到店、可品嘗到手切牛肉涮鮮甜湯頭的還有「湖東牛肉館」；「柏弘肉燥」的肉燥飯則是不能錯過的美味。 1955年就創立的老店「舊市羊肉（岡山）」提供現宰羊肉料理；「雞伯」以臺南的放山母雞製作各式雞肉料理；「橋邊鵝肉」推薦品嘗各式鵝肉料理，及以自煉鵝油結合油蔥製成的佳餚。

「老新台菜（九如二路）」以細膩方式呈現傳統的辦桌宴席菜；「仙香飲食店」以在地名產芋頭與筍子入菜，滋味不凡；「雲來坊」開業20年，新鮮食材烹調出各式家常菜，用餐氣氛輕鬆自在。

6家是小吃分別是「北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。

台中6間入選必比登推介。（取材自米其林FB官方粉絲團）

在台中入選的37家店當中，其中有6間店家新入選，分別為「竹之鄉」、「小初店」、「好先生」、「越南 你好」、「鳳記鵝肉老店」、「牛稼莊」。

台中「小初店」的經典臺灣小吃賣相樸實，滋味卻令人驚喜。（取材自米其林官網）

「好先生」在江浙菜的技法中融入台菜的風味。（取材自米其林官網）

台北方面，有57間店家入選，其中有6間店家新入選，分別為「川畝園」、「阿國切仔麵」、「雞家莊 (長春路)」、「人和園」、「小小樹食 (大安路)」、「元味料理」。

台北「川畝園」是中山捷運站知名平價美食。（取材自米其林官網）