我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

指揮家林奇緣再登芝加哥歌劇院 經典曲目饗國際樂迷

中央社／紐約26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐芝加哥辦事處長類延峰（前排中）、台籍指揮家林奇緣（前排左5）等，25日在芝加哥...
駐芝加哥辦事處長類延峰（前排中）、台籍指揮家林奇緣（前排左5）等，25日在芝加哥歌劇院舉行的「2026明日之星音樂會」合影。（中央社／駐芝加哥辦事處提供）

台籍指揮家林奇緣與美國芝加哥歌劇院再度合作，於「2026明日之星音樂會」指揮多首經典歌劇曲目，芝加哥政界與外交界人士出席活動。

台籍新生代指揮家林奇緣再次與全美前五大歌劇院之一的芝加哥歌劇院（Lyric Opera of Chicago）合作，25日在「2026明日之星音樂會（Rising Stars in Concert 2026）」指揮多首經典歌劇曲目。

伊利諾州州眾議員馬靜儀（Theresa Mah）及菲律賓、德國等駐芝加哥總領事館代表，學界、商界及僑界領袖等，出席觀賞由林奇緣領銜指揮的精彩演出，促進台美文化藝術交流，增進台灣在美國中西部的能見度。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，欣見台灣新銳指揮家林奇緣在芝加哥大放異彩、連續兩年擔任「明日之星」歌劇演出指揮。今年適逢台灣總統直選30周年、美國建國250周年及台灣關係法47周年，台灣民主與自由開放風氣保障音樂藝術的創作自由，越來越多優秀的台灣音樂家、藝術家及電影工作者及作品在國際上發光發熱。

林奇緣在2024年以優異音樂詮釋、表達與協調，自700名競逐者中脫穎而出，首度擔任芝加哥歌劇院旗下萊恩歌劇院（Ryan Opera Center）的指揮，是萊恩歌劇院創立50年來首位台籍指揮家。

台灣戲劇與電影作品近期也在芝加哥地區陸續登場。台灣與菲律賓合作的客家喜劇「丟包阿公到我家」及金馬獎最佳劇情片「大濛」，分別在2日、10日於芝加哥「亞洲躍動影展」首映，台灣同鄉會、客家同鄉會、淡江校友會及學界領袖等出席活動。

世報陪您半世紀

德國 芝加哥 伊利諾州

上一則

我與403君（下）

下一則

我不如做文盲

延伸閱讀

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係
紐約幼獅青少年管弦樂團 6月13日林肯中心音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團 6月13日林肯中心音樂會
81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷

81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷
不敵腦瘤病魔 舊金山傳奇指揮家湯瑪斯81歲辭世

不敵腦瘤病魔 舊金山傳奇指揮家湯瑪斯81歲辭世

熱門新聞

住宅樓頂鴿子房

2026-04-19 02:00

百米深坑創奇蹟(上)

2026-04-18 02:00
（圖／想樂）

跳板（上）

2026-04-20 02:00

跳板（下）

2026-04-21 02:00
諾貝爾文學獎得主莫言。 (中新社)

戒不掉短視頻 莫言發表「超短篇小說集」最短僅200字

2026-04-19 21:25
（圖／123RF、AI協作生成）

鄰人的死（上）

2026-04-22 02:00

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患