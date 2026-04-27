指揮家林奇緣再登芝加哥歌劇院 經典曲目饗國際樂迷

駐芝加哥辦事處長類延峰（前排中）、台籍指揮家林奇緣（前排左5）等，25日在芝加哥歌劇院舉行的「2026明日之星音樂會」合影。（中央社／駐芝加哥辦事處提供）

台籍指揮家林奇緣與美國芝加哥 歌劇院再度合作，於「2026明日之星音樂會」指揮多首經典歌劇曲目，芝加哥政界與外交界人士出席活動。

台籍新生代指揮家林奇緣再次與全美前五大歌劇院之一的芝加哥歌劇院（Lyric Opera of Chicago）合作，25日在「2026明日之星音樂會（Rising Stars in Concert 2026）」指揮多首經典歌劇曲目。

伊利諾州 州眾議員馬靜儀（Theresa Mah）及菲律賓、德國 等駐芝加哥總領事館代表，學界、商界及僑界領袖等，出席觀賞由林奇緣領銜指揮的精彩演出，促進台美文化藝術交流，增進台灣在美國中西部的能見度。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，欣見台灣新銳指揮家林奇緣在芝加哥大放異彩、連續兩年擔任「明日之星」歌劇演出指揮。今年適逢台灣總統直選30周年、美國建國250周年及台灣關係法47周年，台灣民主與自由開放風氣保障音樂藝術的創作自由，越來越多優秀的台灣音樂家、藝術家及電影工作者及作品在國際上發光發熱。

林奇緣在2024年以優異音樂詮釋、表達與協調，自700名競逐者中脫穎而出，首度擔任芝加哥歌劇院旗下萊恩歌劇院（Ryan Opera Center）的指揮，是萊恩歌劇院創立50年來首位台籍指揮家。

台灣戲劇與電影作品近期也在芝加哥地區陸續登場。台灣與菲律賓合作的客家喜劇「丟包阿公到我家」及金馬獎最佳劇情片「大濛」，分別在2日、10日於芝加哥「亞洲躍動影展」首映，台灣同鄉會、客家同鄉會、淡江校友會及學界領袖等出席活動。