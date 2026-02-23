梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

我的頻道

記者何定照／台北即時報導
台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)
台北故宮晶華餐廳旁研究大樓有座大鼎，正面刻著國父名言「博愛」、落款「孫文」，背面還有國父訓詞。然而很少人知道，孫文博愛下方其實藏著日本明治天皇寫的和歌，鼎上梅花下方還壓著櫻花紋。

這座鼎當年是日軍鑄成，編號有別故宮來自清宮文物的「故」字號等，是編代表日本戰後歸還文物的「中日」號。故宮器物處處長吳曉筠表示，該鼎源於中日戰爭日軍占領南京後，動念用當時收集的眾多軍廢品鑄造紀念物，由於青銅鼎在東亞文化圈向來具政權象徵性，日軍就依中國鼎樣式鑄了這座鼎。

1938年日軍占領南京周年，鑄鼎的上海派遣軍決定將此鼎進獻給東京靖國神社。故宮器物處助理研究員鐘雅薰在故宮文物月刊為文指出，日軍進獻前，特別把鼎運到大阪兵工廠改造，正面加刻明治天皇為日俄戰爭所作和歌，背面記錄上海派遣軍如何將鼎由南京運到大阪刻銘，鼎腹則加刻櫻花紋。

鐘雅薰指出，明治天皇這首和歌，內容強調戰歿者雖倒下，靈魂仍持續守護生者，櫻花則在二戰時期廣泛用以象徵戰死士兵。如此改造，讓該鼎非常契合靖國神社慰靈祭的目的，原本的戰勝紀念物也多了弔念戰死者的意涵。

二戰後，這座大鼎作為日本歸還文物之一，在1951年運抵台灣，由故宮前身、中央博物圖書院館聯合管理處中博組接收。鐘雅薰根據當時央博組組長譚旦冏紀錄推測，該鼎應是到故宮最初落腳所在台中不久，就被加裝一層鐵片遮蓋銘紋，深埋倉庫多年。

1965年台北外雙溪故宮院舍落成，時任院長蔣復璁計畫將鼎置於正館前當造景，譚旦冏於是建議用梅花遮蓋櫻花紋，再加裝「博愛」字樣等。日本大鼎就這樣成了「博愛大鼎」，長年立於華表大道階梯後方正中央。

鐘雅薰認為，該鼎大變身，也是總統蔣中正1966年喊出以（孫）中山理想為尊的中華文化復興運動一環，順著故宮「天下為公」牌樓走上華表大道，會先看到博愛大鼎及禮運大同篇石刻文，再看到蔣中正為故宮題的「中山博物院」門額，館內早年也坐著中山銅像。

直到1992年故宮第四次擴建，博愛大鼎才被「亞醜方鼎」複製品取代，搬到今日故宮研究大樓前方。

