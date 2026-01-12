台裔日本畫家吉田瑠美台南北門尋根 捐繪本手稿藏洋蔥

台裔日本畫家吉田瑠美（左）台南北門尋根，更捐繪本手稿予北門圖書館，由區長林建男代表接受。（記者謝進盛／翻攝）

台灣台南市北門區圖書館即日起推出台裔日本 畫家吉田瑠美主題系列活動，吉田瑠美日前出席更將著作「阿祖的搖椅」繪本手稿19幅捐予北門區公所，背後更有源自吉田瑠美對北門出生的曾祖父陳三吉深刻祖孫之情。

陳三吉是北門舊埕人，光復後因白色恐怖滯留日本終身未能返台抱憾，42歲的吉田瑠美因弟弟之前在台灣拍電影，因緣際會來台尋根，發現曾祖父陳三吉曾擔任台南州北門庄長等要職，吉田瑠美在台首度出版「阿祖的搖椅」繪本，內文刻畫跨越世代與海洋的祖孫情，以及對家鄉濃烈鄉愁，傳遞深刻情感記憶。

吉田瑠美本月9日抵台，更將著作「阿祖的搖椅」繪本手稿19幅捐予北門區公所，北門區長林建男代表受贈繪本手稿。她說，長大後才知道自己有台灣血統，先前帶著緬懷曾祖父的心情，走訪阿祖的故鄉北門，再花2個月時間手繪插畫完成作品。

北門區圖書館即日起至本月底也規畫吉田瑠美主題系列活動，除「阿祖的搖椅」繪本可供借閱外，還有志工媽媽說故事的繪本導讀，亦將繪本手稿陳展於館內主題閱讀角，邀請讀者來北門區圖書館，邀請讀者來感受手繪作品交織家族跨世代情懷。

在地的北門南鯤鯓代天府更捐助善款購置「阿祖的搖椅」一書贈予北門區內各小學，讓學子透過書籍，更加認識故鄉。