7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包 天花板漏水釀400件資料受損

羅浮宮7日證實，館內11月26日發現漏水，導致存放研究資料的書籍遭殃。(路透)

衛報報導，巴黎羅浮宮 10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊7分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現。然而警訊才過數周，館內又傳出漏水，導致埃及 部門約300至400件館藏資料受損，再度引發外界質疑。

羅浮宮7日證實，館內11月26日發現漏水，位置在莫里安廳（Mollien wing）天花板，導致存放研究資料的書籍遭殃。

副行政主管施泰因博克（Francis Steinbock）表示，受損品多為19世紀末至20世紀初的埃及學期刊與科學文獻，雖具研究價值，但皆可修復，他並強調「沒有任何文物受損」。

漏水事故源於館內空調系統一個閘閥意外開啟，這套系統已「完全廢棄」並停用數月，原訂2026年開始汰換。

羅浮宮表示已啟動內部調查，並將受損資料送往烘乾、修護後再重新上架。

這起事故距離羅浮宮10月19日搶案僅數周。當時一個四人組竊賊團隊在白天闖入博物館，以近乎無聲的速度偷走價值逾1億美元的珠寶，引發輿論對館方基礎設施、偵測設備與應變能力的強烈批評。

另一方面，羅浮宮也面臨維持營運的壓力，近期宣布調高非歐盟 旅客票價至32歐元，約台幣1180元，增幅達45%，館方表示此舉將增加約2300萬美元收入，用於結構改善與設備更新。

羅浮宮2024年共接待870萬名遊客，其中69%來自海外。