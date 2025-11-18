羅浮宮又傳壞消息「梁柱結構堪憂」古希臘陶瓷展區暫停開放

我的頻道

中央社／巴黎17日綜合外電報導
法國巴黎羅浮宮博物館一景。（路透）
法國巴黎羅浮宮博物館一景。（路透）

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）17日表示，因稽查發現館內部分梁柱存在結構弱點，決定預防性關閉其中一間展廳。

中央社引述法新社報導，羅浮宮發聲明表示，康帕納展廳（Campana Gallery）專門展示古希臘陶瓷的9個展間將停止開放，以便對支撐其上方2樓地板的若干梁柱進行檢測。

館方強調，此項宣布與這座全球參觀人次最高的藝術博物館近期發生的搶案無關，但對這間因安全漏洞而在法國飽受批評的機構而言，卻是雪上加霜的壞消息。

4名竊賊上個月在光天化日下攜帶可伸縮的梯子與電動工具闖入羅浮宮，在眾目睽睽之下，劫走估計價值1.02億美元的珠寶，令在場遊客驚愕不已。

在搶案發生之前，羅浮宮最高主管就曾公開對博物館的內部狀況發出警告。羅浮宮去年迎來870萬訪客。

羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）1月曾在備忘錄中警告，館內空間「損壞情況不斷擴大，其中一些狀況非常糟糕」。

她接著說，部分區域「已喪失防水功能，另有區域則出現顯著的溫度變化，危及藝術品的保存」。

