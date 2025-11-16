跟著Paul Smith玩倫敦？皇家歌劇院聖誕樹正式公開

我的頻道

記者釋俊哲／即時報導
Paul Smith與皇家歌劇院合作在Paul Hamlyn Hall打造了特製聖誕樹，展現雙方的深厚友誼與節慶氣氛。（Paul Smith提供）
Paul Smith與皇家歌劇院合作在Paul Hamlyn Hall打造了特製聖誕樹，展現雙方的深厚友誼與節慶氣氛。（Paul Smith提供）

豐富的設計或藝術活動，饒富人文與皇家貴族氣息的倫敦，是歐洲知名的大都會。其中可同時欣賞皇家芭蕾舞團與皇家歌劇團的「皇家歌劇院」（Royal Opera House））更是藝術愛好人士前往倫敦的觀光景點之一。近日英倫設計師品牌Paul Smith與皇家歌劇院合作，由Paul Smith為歌劇院打造了一株高18英尺、寬8英尺的聖誕樹，提前燃起歲末的團聚歡樂氣息。

結合攝影、幽默、彩色條紋的設計師品牌Paul Smith早從1979年便開始在倫敦柯芬園（Covent Garden）的Floral Street開設品牌第一間倫敦專門店，成為皇家歌劇院的芳鄰，也展開雙方長達40年以上的敦實友誼。

本次企劃則由設計師、Paul Smith品牌創辦人Paul Smith爵士親自設計，聖誕樹位於皇家歌劇院的Paul Hamlyn Hall，並以「窺探幕後世界」為概念向幕前幕後的所有藝術工作者致敬。聖誕樹上除有經典的彩帶、象徵節慶的裝飾物，並運用了皇家芭蕾舞團與歌劇院所使用的道具包含扇子、長笛、樂器，以及Paul Smith的經典彩條（Signature Stripe）球飾營造出豐盛意念。

聖誕樹已由即日起對外公開，同時Paul Smith與皇家歌劇院也將展開一系列的慶祝活動，聖誕樹可免費參觀，活動則自每天中午開始，並將持續至明年的1月5日。

聖誕樹使用了包含扇子、長笛、樂器與Paul Smith的經典彩條（Signatu...
聖誕樹使用了包含扇子、長笛、樂器與Paul Smith的經典彩條（Signature Stripe）球飾營造出豐盛的意念。（Paul Smith提供）
本次企劃則是由設計師、Paul Smith品牌創辦人Paul Smith爵士親自...
本次企劃則是由設計師、Paul Smith品牌創辦人Paul Smith爵士親自設計，在發表的宣傳形像，Paul Smith本人也展現了品牌一貫的英式幽默。（Paul Smith提供）
Paul Smith為英國皇家歌劇院設計的聖誕樹已由即日起對外公開，並持續至明年1月5日。（Paul Smith提供）
Paul Smith為英國皇家歌劇院設計的聖誕樹已由即日起對外公開，並持續至明年1月5日。（Paul Smith提供）

