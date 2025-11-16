全球首件完整幼年三角龍骨架 富藝斯紐約拍賣亮相

富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻完整的幼年三角龍骨架「CERA」，173 1/4 x 59 x 47 ¼ 英吋，白堊紀晚期，約6,600萬年前，估價250萬美元起。圖／富藝斯提供

國際拍賣 行富藝斯（Phillips）2025年11月19日至20日將於紐約舉行秋季拍賣上，焦點拍品是史上首具完整幼年三角龍骨架「Cera」，估價250萬美元起。這件距今6600萬年的自然史奇珍將自11月起在富藝斯紐約總部公開預展，是富藝斯首度把自然歷史奇珍納入現代與當代藝術拍賣陣容，攜手自然歷史拍賣專家Christian D. Link，將其知名的「Out of This World」拍賣系列首度帶入紐約，呈獻來自地球深史的稀世標本。

「Cera」不僅是全球首件完整幼年三角龍骨架，更是十多年來首次在美國拍場亮相的三角龍標本，引起全球收藏界高度關注。

「Cera」於2016年由Gary Olson在南達科他州 的「Lazy VC Kelly Ranch」牧場發掘出土，白堊紀晚期的三角龍，儘管過去已發現數十具化石，但幼年個體化石仍極為罕見。「Cera」是已知的首具完整幼年三角龍骨架，原始骨骼完整度超過三分之二，遠高於同類標本通常的水準。