聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

記者陳宥菘／即時報導
正在烏茲別克召開的聯合國教科文組織第43屆大會，通過決議將每年3月21日設立為「國際太極拳日」。（取材自聯合國教科文組織網站）
正在烏茲別克召開的聯合國教科文組織第43屆大會，通過決議將每年3月21日設立為「國際太極拳日」。（取材自聯合國教科文組織網站）

聯合國教科文組織第43屆大會正在烏茲別克召開，陸媒報導，當地時間5日下午，會議通過決議，宣布每年3月21日為「國際太極拳日」。

中國網報導，決議指出，擬議的3月21日恰逢春分節氣，彰顯出太極拳具有的平衡與和諧理念。太極拳作為古老的體育運動和非物質文化遺產，對於提升人類健康福祉、促進社會包容和性別平等、推動交流互鑒以及助力和平建設具有積極作用。

報導指出，太極拳是有益於身心健康的中國傳統健身方式，其核心理念「平衡、和平、和諧共生與相互尊重」與聯合國教科文組織「於人之思想中築起保衛和平之屏障」的宗旨使命高度契合。

中國網稱，據悉，此項議題由中國發起，獲得與會國家一致支持。而根據聯合國教科文組織文件，共同發起議題的還有阿爾及利亞、孟加拉、北韓、泰國等約30國。由中國體育總局主管的中國體育報則指，這標誌著太極拳這一中華傳統體育瑰寶的重要價值獲得全球廣泛認可。

太極拳起源於17世紀中葉河南省溫縣，新華社指出，太極拳融合哲學、中醫與武術精髓，以「陰陽平衡、剛柔並濟」為理論根基，歷經數百年發展形成陳、楊、吳、武、孫等不同技術風格的拳式，如今已遍布全球各地，並於2020年被列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

據報導，聯合國教科文組織第43屆大會於10月30日至11月13日舉行，大會將確定聯合國教科文組織未來兩年的主要工作方向。

