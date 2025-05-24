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「臺灣漫遊錄」美國再獲獎 日裔編輯回憶英文版出版過程

中央社／紐約23日專電
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楊双子的「臺灣漫遊錄」獲得多個國際大獎。(記者沈昱嘉／攝影)
楊双子的「臺灣漫遊錄」獲得多個國際大獎。(記者沈昱嘉／攝影)

小說「臺灣漫遊錄」英文版在美國連續獲得國家圖書獎與亞洲協會翻譯文學獎，英文編輯Yuka Igarashi與作者楊双子、譯者金翎用不同語言在創作人生中相遇，沒人知道一個出版提案的開始，會讓全球讀者哀傷故事結局，同時認識台灣。

「臺灣漫遊錄」（Taiwan Travelogue）講述日治時期一名台灣翻譯與來台日本女子，兩人旅遊、體驗美食，在無情歷史下綻放的同性情愫。透過不同語言，作者楊双子、譯者金翎將被殖民、身分認同、性別與翻譯等議題，化身在食物與愛情的段落裡。

「臺灣漫遊錄」英文版實體與電子書去年11月在亞馬遜（Amazon）與美國書店上市，同月獲得美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，超過6成亞馬遜留言讀者給予5星高評價，2成打4星。亞洲協會（Asia Society）夏白芳圖書獎（Baifang Schell Book Prize）首度頒發的翻譯文學獎，也給了這本深情書寫台灣的小說。

英文版背後操刀編輯是美國獨立出版社Graywolf Press的日裔美人Yuka Igarashi，從部分譯文開始提案，三份原文初讀報告評估到調整內容順序、付印上市，她回憶出版計畫說：「作者楊双子非常特別，太出色了，對金翎來說應該是非常特別的工作計畫，也只有她能做，對我來說也是特別合適。」

「我只問了一些問題，瞭解金翎要如何呈現全文，她幫了大忙，眼前發生的當時看來都不太可能，就是驚喜。因為Graywolf是獨立非營利出版者，我常想都在做自己的事，沒人會關注，獲得獎項認可真的感覺很好，過去也有書籍曾入圍，但從未在翻譯小說項目得獎，大家都很興奮。」

Yuka Igarashi形容，楊双子與金翎善於述說台灣，有極為豐富的文化與特殊性，許多人經常想不到，或與其他地方混淆，不瞭解台灣發生了什麼。「我喜歡學習，這本書某種程度讓美國讀者就此進行對話，這非常棒，也許用不同方式來思考台灣」。

對Yuka Igarashi而言，編輯工作者選擇出版計畫的直覺未必有成效，但金翎提案時，大綱有關旅行、美食，背後還有龐大的主題，一段她不知道、大部分美國人也不清楚的歷史，當時對全書內容就感到非常興奮。她說：「很多時候選擇出版計畫，因為可以學到新知。」

小說裡的王千鶴與青山千鶴子，一個來自殖民母國架構，一個出自台灣大家族，虛構故事裡有猜疑、距離和真情，綿長情意融在一碗蜜豆冰中。

「我相信很多讀者讀起來會感到餓，這很有趣，她寫的很多食物在台灣已不存在，那些留在歷史中的食物描述得很棒，作者很深入，讓特別的食物來說故事。我認為楊双子把食物寫得很精采，內容豐富，我很愛那部分。」Yuka Igarashi回憶。

「臺灣漫遊錄」初版在台灣上市時曾引起不少討論，英文版讀者留言來自世界各地，透過故事瞭解台灣是最完美的管道。Yuka Igarashi說：「有些美國讀者對故事結局感到震撼哀傷，因為主角們無法在一起或有任何發展平等關係的可能，無法重聚，但我認為這本書就是她們的重聚。」

一本誰也無法想像可能性的台灣小說，讓Yuka Igarashi生活掀起小漣漪。她笑說她的母親終於知道她多年的工作，也希望楊双子與金翎持續創作，寫自己擅長與喜愛的東西。

楊双子 亞馬遜 日裔

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