何以追求經典？從玩樂團到環球音樂總監 陳君豪探索自我

2024年陳君豪憑藉為楊乃文製作的專輯《Flow》獲得「最佳專輯製作人獎」。（圖片提供／陳君豪）

陳君豪的身份很多，他編曲、當製作人，是樂團「佛跳牆」的吉他手，也是獨立廠牌「福祿壽音樂」聯合創辦人。今（2025）年，他又多了一個新的身份，是環球音樂臺灣公司A&R總監，「這是我第一份正職工作。」陳君豪笑著補充道。

在社群媒體公布這個好消息時，他也不忘開個玩笑，提及2017年首次以個人身份拿下金曲獎最佳單曲製作人的當晚，媽媽語重心長地問他是否可以找一份正常的工作了。

即使在那之後，陳君豪成為業界公認的「金獎製作人」，打造出蔡依琳的《Ugly Beauty》、徐佳瑩的《心裡學》、楊乃文的《Flow》、吳青峰的《馬拉美的星期二》等一張張叫好又叫座的華語專輯，媽媽依舊放心不下，擔心他忙得太累，前年甚至打電話問他要不要去妹妹的診所當店長，可以比較輕鬆。

那媽媽得知陳君豪終於有了份「正職工作」應該很開心吧？「可是，因為我這幾年收入比較不錯，她反而覺得我去公司上班，可能收入會變少耶。」他笑著說，沒辦法，媽媽嘛，總是有操不完的心。

A&R總監忙什麼？

A&R是「artist and repertoire」縮寫，字面上的意思是藝人與劇目，實際上要做的事情，陳君豪分兩個層面來說明。

從感性面來看，這份工作是要為藝人找到合適的形象與歌曲，協助他們找到適合的姿態發光發熱，與陳君豪過去在擔任製作人時的工作內容較為相似；然而，理性層面卻是另一回事：排行點閱數據的分析，還有那些關於預算投入、回收時程等精密算計，這是他過去未曾涉獵，如今得與法務、財務多多學習的部分。

陳君豪涉獵多種音樂工作，身兼編曲人、製作人、吉他手等多重身分，也曾擔任《一起聽團吧》的評審老師。（圖片提供／陳君豪）

要學、要忙的事情很多，不過陳君豪早有心理準備，「其實我的音樂生涯算運氣蠻好的。」他說。成長在一個音樂巨變的時代，2007年剛入行時，整個產業逐步萎縮，學習門檻卻依然高昂、資源也幾乎掌握在前輩手上。然而，等他們這一代音樂人有些累積時，串流興起、製作門檻變低，每個人都能在自己家裡做唱片，前輩的重要性也不再如過往那般絕對。可在這樣的巨變裡，他還能擁有不錯、穩定的音樂工作，加上當了爸爸後開始感受到「社會責任」的重量，於是決定試著投入一些傳承的工作，學習管理和帶人。

這個時代的音樂人可以輕鬆透過串流平台、社群媒體觀察流行趨勢，卻也因此容易創作出過於相近的作品，「但這沒有不好，因為流行本來就是大家在做同一件事。」陳君豪認為，音樂好不好聽終究是主觀的感受，但如果要在商業市場中有一定的成績，就必須找到「與眾相同也與眾不同」的微妙平衡，「如何在大家的聽覺習慣中放入屬於自己的特色，是能否在商業上成功的關鍵之一。」

結束上午在環球的工作後，陳君豪多半會回到錄音室，繼續投入製作或錄製歌曲的創作中。（圖片提供／陳君豪）

陳君豪舉例說明，像Newjeans剛出道時的曲風，就巧妙地在流行中融入了英國早期的電子曲風如格鼓打貝斯（Drum and bass）、英國車庫（UK garage）等。而BLACKPINK的成員在單飛後，推出的個人專輯則將各自的東方元素與特性帶入流行曲風，依舊符合主流口味，卻也帶來耳目一新的感受。

流行音樂千變萬化，要在其中生存，得敞開心胸接納各種變化，也得懂得向內探索自己的可能，「面對市場時，我們必須變得渺小、謙卑，但當回到創作音樂時，我們依然要把自己放大，這是兩個不一樣的邏輯。」

人生總有中二屁孩時

如今的陳君豪，字字句句都能說出流行音樂的博大精深，但年輕時的他，也曾有過一段覺得流行音樂不過是「大便」的時期。當時，他覺得玩音樂就是要搖滾，要以一把吉他爭霸天下。「搖滾本來就是一種反叛，主流的相反精神嘛。以前的我就是不聽，也鄙視流行音樂。」

陳君豪最早以樂團Formula的吉他手身分踏入音樂圈。（圖片提供／陳君豪）

陳君豪說過去的自己可真的中二，甚至曾把蘇打綠視為「死敵」。2004年時，他的樂團Formula在京華城唱跨年，一開始觀眾都不怎麼搭理，快結束時人潮卻逐漸湧入，為的都是接下來登場的蘇打綠，氣得陳君豪牙癢癢，心想「不就是個流行學生樂團嗎？」直到蘇打綠上台，青峰開始演唱，才不得不承認他們真的很厲害。

然而，陳君豪真的領教到流行樂的威力，是來自恩師製作人黃中岳的震撼教育。當時黃中岳在為歌手戴佩妮找樂手，直接把他拉來錄音室裡試彈一段木吉他，結果一試彈爛到連自己都很訝異，於是開始每天練習，「那時候才發現原來這不是件簡單的事。尤其是在做流行音樂時，身為一個吉他手你不再是主角，你要去思考怎麼幫助歌手、讓音樂加分，這是team work。」

黃中岳帶給陳君豪的啟發，不僅是製作技巧、提攜後輩的道理，更重要的是他說過的一句話：「音樂，就是人的表現。」

想要做出什麼樣的音樂，得先讓自己浸潤在怎樣的環境、怎樣的心境裡。做嘻哈，就要有嘻哈的態度，跩一點沒問題，但要有本事，了解背後的文化精髓，只懂點皮毛是說服不了任何人的。若想創作療癒人心的歌曲，自身是否真的懂得體貼、溫暖，那是無法假裝的關懷。無論什麼類型的創作，真誠始終是最重要的。

先聆聽才有可能性

說來或許有些唐突，不過陳君豪熱愛鑽研量子力學、宇宙學等，最近正沈浸在世界最具影響力的製作人之一，瑞克·魯賓（Rick Rubin）所撰寫的書籍《創造力的修行：打開一切可能》。

這並不是一本教人如何激發創意靈感的工具書，裡頭探討的內容反而更像是門玄學課程，書中談論的理念與「阿卡西紀錄」（Akashic records）頗為相近，說著人在浩瀚的宇宙訊息之中只不過是個媒介，如果願意敞開自己，接收訊息的流動，那麼創意便會從中誕生。

環球音樂臺灣公司A&R總監——陳君豪。（圖片提供／陳君豪）

「最近開始研究這些，其實有一個私人原因。我們家小孩有陰陽眼，這樣的通靈能力其實也與阿卡西紀錄的概念有點相似，都是接收某些訊息。對我來說，研究這些是想讓自己更open-minded，不預設立場，盡量去接收、去感受世界的各種可能性。」陳君豪說道。

「現在什麼都太快，大家都急著表達，甚至沒時間好好了解事件的本質，就急著先有立場，世界也因此越來越二元化。」尤其作為一個創作者，陳君豪更時刻提醒自己必須先吸收、沈澱，慢慢整理，才能孕育出更多創作的可能，「講起來或許有些空泛。但我是個很鐵齒又很理性的人，所以感觸特別深。在所有資訊流裡，我們就真的只是個載體而已。」

陳君豪擔任過多場演唱會的音樂總監，其中包括蘇打綠的《二十年一刻》。（圖片提供／陳君豪）

夠愛嗎？

然而，生活在世道的湍流裡，要不著急、焦慮很困難。

「我其實也不是個有天份的人。」陳君豪坦白地說。他認為，走在音樂這條路上，看的不是資質，而是你夠不夠熱愛，「以前我根本沒什麼工作，收入也不穩定，可是我願意為音樂犧牲。我甚至早就想好，就算一輩子都賺不了錢，還是可以老了之後，繼續在便利商店邊上大夜班邊輪班玩吉他。那是很實際的最壞打算，但我就真的很愛音樂。」走到現在，陳君豪依然有許多茫然、不知道自己到底在幹嘛的時候，但他唯一確定的是：只愛音樂，也只想好好做音樂。

「假如你對音樂足夠熱愛，那就不用考慮其他問題，繼續做下去。」可是一旦這份熱愛的心開始動搖了，陳君豪說再回頭問自己：「我適不適合作音樂？」

▲陳君豪身兼樂團佛跳牆的吉他手，歌曲〈沒人在聽〉的MV敘述一個（虛構的）組團故事。

「要去思考自己的武器是什麼。」陳君豪這麼說。你有什麼特色？在娛樂跟媒體氾濫的時代，為什麼別人要找你做音樂？要買單你的歌？

就算是那些已經嶄露頭角，或拿下大獎的創作人也會遇到這樣的困境，「其實有很多不錯的音樂人，早期有新人紅利、在市場上有新鮮度，自然顯得很酷、很突出。但過了5年、10年，出到第二、第三張專輯後，新鮮感沒了，那你留下的武器是什麼？」此刻，陳君豪認為必須思考的是你創作的東西不只是「時下」，更要去思考，它是否能成為「經典」。一位歌手只要有一首經典歌就夠了，就像每年聖誕節固定「解凍」的經典歌曲——瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）的〈All I Want For Christmas Is You〉。

▲瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）的〈All I Want for Christmas Is You〉是每年聖誕節都會回歸的經典曲目，幾乎成為節慶的象徵。

能給這個世界留下什麼經典？陳君豪認為，這是現代創作新人少有的野心，「當然，享受當下不是壞事，但只有經歷時間的淘洗，成為經典才能真正留下來。」現實就是這麼殘忍，所以「有愛」就顯得格外重要。

或許未來的某一天真的會迎來眾多創作者所焦慮的場景，也就是被AI取代的未來。但無論音樂、劇場、電影⋯⋯哪一樣不曾被預言過衰亡與凋零，最後卻頑強地活了下來？改變，始終是中性的，沒有好壞之分，也不會因誰的意志而停下腳步。你想做什麼？想愛什麼？當熱愛開始鬆動，懷疑悄悄浮現，那一刻，你還願意選擇留下嗎？

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）