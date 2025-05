何以追求經典？從玩樂團到環球音樂總監 陳君豪探索自我

2024年陳君豪憑藉為楊乃文製作的專輯《Flow》獲得「最佳專輯製作人獎」。(圖片提供/陳君豪)

陳君豪的身份很多,他編曲、當製作人,是樂團「佛跳牆」的吉他手,也是獨立廠牌「福祿壽音樂」聯合創辦人。今(2025)年,他又多了一個新的身份,是環球音樂臺灣公司A&R總監,「這是我第一份正職工作。」陳君豪笑著補充道。

在社群媒體公布這個好消息時,他也不忘開個玩笑,提及2017年首次以個人身份拿下金曲獎最佳單曲製作人的當晚,媽媽語重心長地問他是否可以找一份正常的工作了。

即使在那之後,陳君豪成為業界公認的「金獎製作人」,打造出蔡依琳的《Ugly Beauty》、徐佳瑩的《心裡學》、楊乃文的《Flow》、吳青峰的《馬拉美的星期二》等一張張叫好又叫座的華語專輯,媽媽依舊放心不下,擔心他忙得太累,前年甚至打電話問他要不要去妹妹的診所當店長,可以比較輕鬆。

那媽媽得知陳君豪終於有了份「正職工作」應該很開心吧?「可是,因為我這幾年收入比較不錯,她反而覺得我去公司上班,可能收入會變少耶。」他笑著說,沒辦法,媽媽嘛,總是有操不完的心。

A&R總監忙什麼?

A&R是「artist and repertoire」縮寫,字面上的意思是藝人與劇目,實際上要做的事情,陳君豪分兩個層面來說明。

從感性面來看,這份工作是要為藝人找到合適的形象與歌曲,協助他們找到適合的姿態發光發熱,與陳君豪過去在擔任製作人時的工作內容較為相似;然而,理性層面卻是另一回事:排行點閱數據的分析,還有那些關於預算投入、回收時程等精密算計,這是他過去未曾涉獵,如今得與法務、財務多多學習的部分。

陳君豪涉獵多種音樂工作,身兼編曲人、製作人、吉他手等多重身分,也曾擔任《一起聽團吧》的評審老師。(圖片提供/陳君豪)

要學、要忙的事情很多,不過陳君豪早有心理準備,「其實我的音樂生涯算運氣蠻好的。」他說。成長在一個音樂巨變的時代,2007年剛入行時,整個產業逐步萎縮,學習門檻卻依然高昂、資源也幾乎掌握在前輩手上。然而,等他們這一代音樂人有些累積時,串流興起、製作門檻變低,每個人都能在自己家裡做唱片,前輩的重要性也不再如過往那般絕對。可在這樣的巨變裡,他還能擁有不錯、穩定的音樂工作,加上當了爸爸後開始感受到「社會責任」的重量,於是決定試著投入一些傳承的工作,學習管理和帶人。

這個時代的音樂人可以輕鬆透過串流平台、社群媒體觀察流行趨勢,卻也因此容易創作出過於相近的作品,「但這沒有不好,因為流行本來就是大家在做同一件事。」陳君豪認為,音樂好不好聽終究是主觀的感受,但如果要在商業市場中有一定的成績,就必須找到「與眾相同也與眾不同」的微妙平衡,「如何在大家的聽覺習慣中放入屬於自己的特色,是能否在商業上成功的關鍵之一。」

結束上午在環球的工作後,陳君豪多半會回到錄音室,繼續投入製作或錄製歌曲的創作中。(圖片提供/陳君豪)

陳君豪舉例說明,像Newjeans剛出道時的曲風,就巧妙地在流行中融入了英國早期的電子曲風如格鼓打貝斯(Drum and bass)、英國車庫(UK garage)等。而BLACKPINK的成員在單飛後,推出的個人專輯則將各自的東方元素與特性帶入流行曲風,依舊符合主流口味,卻也帶來耳目一新的感受。

流行音樂千變萬化,要在其中生存,得敞開心胸接納各種變化,也得懂得向內探索自己的可能,「面對市場時,我們必須變得渺小、謙卑,但當回到創作音樂時,我們依然要把自己放大,這是兩個不一樣的邏輯。」

人生總有中二屁孩時

如今的陳君豪,字字句句都能說出流行音樂的博大精深,但年輕時的他,也曾有過一段覺得流行音樂不過是「大便」的時期。當時,他覺得玩音樂就是要搖滾,要以一把吉他爭霸天下。「搖滾本來就是一種反叛,主流的相反精神嘛。以前的我就是不聽,也鄙視流行音樂。」

陳君豪最早以樂團Formula的吉他手身分踏入音樂圈。(圖片提供/陳君豪)

陳君豪說過去的自己可真的中二,甚至曾把蘇打綠視為「死敵」。2004年時,他的樂團Formula在京華城唱跨年,一開始觀眾都不怎麼搭理,快結束時人潮卻逐漸湧入,為的都是接下來登場的蘇打綠,氣得陳君豪牙癢癢,心想「不就是個流行學生樂團嗎?」直到蘇打綠上台,青峰開始演唱,才不得不承認他們真的很厲害。

然而,陳君豪真的領教到流行樂的威力,是來自恩師製作人黃中岳的震撼教育。當時黃中岳在為歌手戴佩妮找樂手,直接把他拉來錄音室裡試彈一段木吉他,結果一試彈爛到連自己都很訝異,於是開始每天練習,「那時候才發現原來這不是件簡單的事。尤其是在做流行音樂時,身為一個吉他手你不再是主角,你要去思考怎麼幫助歌手、讓音樂加分,這是team work。」

黃中岳帶給陳君豪的啟發,不僅是製作技巧、提攜後輩的道理,更重要的是他說過的一句話:「音樂,就是人的表現。」

想要做出什麼樣的音樂,得先讓自己浸潤在怎樣的環境、怎樣的心境裡。做嘻哈,就要有嘻哈的態度,跩一點沒問題,但要有本事,了解背後的文化精髓,只懂點皮毛是說服不了任何人的。若想創作療癒人心的歌曲,自身是否真的懂得體貼、溫暖,那是無法假裝的關懷。無論什麼類型的創作,真誠始終是最重要的。

先聆聽才有可能性

說來或許有些唐突,不過陳君豪熱愛鑽研量子力學、宇宙學等,最近正沈浸在世界最具影響力的製作人之一,瑞克·魯賓(Rick Rubin)所撰寫的書籍《創造力的修行:打開一切可能》。

這並不是一本教人如何激發創意靈感的工具書,裡頭探討的內容反而更像是門玄學課程,書中談論的理念與「阿卡西紀錄」(Akashic records)頗為相近,說著人在浩瀚的宇宙訊息之中只不過是個媒介,如果願意敞開自己,接收訊息的流動,那麼創意便會從中誕生。

環球音樂臺灣公司A&R總監——陳君豪。(圖片提供/陳君豪)

「最近開始研究這些,其實有一個私人原因。我們家小孩有陰陽眼,這樣的通靈能力其實也與阿卡西紀錄的概念有點相似,都是接收某些訊息。對我來說,研究這些是想讓自己更open-minded,不預設立場,盡量去接收、去感受世界的各種可能性。」陳君豪說道。

「現在什麼都太快,大家都急著表達,甚至沒時間好好了解事件的本質,就急著先有立場,世界也因此越來越二元化。」尤其作為一個創作者,陳君豪更時刻提醒自己必須先吸收、沈澱,慢慢整理,才能孕育出更多創作的可能,「講起來或許有些空泛。但我是個很鐵齒又很理性的人,所以感觸特別深。在所有資訊流裡,我們就真的只是個載體而已。」

陳君豪擔任過多場演唱會的音樂總監,其中包括蘇打綠的《二十年一刻》。(圖片提供/陳君豪)

夠愛嗎?

然而,生活在世道的湍流裡,要不著急、焦慮很困難。

「我其實也不是個有天份的人。」陳君豪坦白地說。他認為,走在音樂這條路上,看的不是資質,而是你夠不夠熱愛,「以前我根本沒什麼工作,收入也不穩定,可是我願意為音樂犧牲。我甚至早就想好,就算一輩子都賺不了錢,還是可以老了之後,繼續在便利商店邊上大夜班邊輪班玩吉他。那是很實際的最壞打算,但我就真的很愛音樂。」走到現在,陳君豪依然有許多茫然、不知道自己到底在幹嘛的時候,但他唯一確定的是:只愛音樂,也只想好好做音樂。

「假如你對音樂足夠熱愛,那就不用考慮其他問題,繼續做下去。」可是一旦這份熱愛的心開始動搖了,陳君豪說再回頭問自己:「我適不適合作音樂?」

▲陳君豪身兼樂團佛跳牆的吉他手,歌曲〈沒人在聽〉的MV敘述一個(虛構的)組團故事。

「要去思考自己的武器是什麼。」陳君豪這麼說。你有什麼特色?在娛樂跟媒體氾濫的時代,為什麼別人要找你做音樂?要買單你的歌?

就算是那些已經嶄露頭角,或拿下大獎的創作人也會遇到這樣的困境,「其實有很多不錯的音樂人,早期有新人紅利、在市場上有新鮮度,自然顯得很酷、很突出。但過了5年、10年,出到第二、第三張專輯後,新鮮感沒了,那你留下的武器是什麼?」此刻,陳君豪認為必須思考的是你創作的東西不只是「時下」,更要去思考,它是否能成為「經典」。一位歌手只要有一首經典歌就夠了,就像每年聖誕節固定「解凍」的經典歌曲——瑪麗亞·凱莉(Mariah Carey)的〈All I Want For Christmas Is You〉。

▲瑪麗亞·凱莉(Mariah Carey)的〈All I Want for Christmas Is You〉是每年聖誕節都會回歸的經典曲目,幾乎成為節慶的象徵。

能給這個世界留下什麼經典?陳君豪認為,這是現代創作新人少有的野心,「當然,享受當下不是壞事,但只有經歷時間的淘洗,成為經典才能真正留下來。」現實就是這麼殘忍,所以「有愛」就顯得格外重要。

或許未來的某一天真的會迎來眾多創作者所焦慮的場景,也就是被AI取代的未來。但無論音樂、劇場、電影⋯⋯哪一樣不曾被預言過衰亡與凋零,最後卻頑強地活了下來?改變,始終是中性的,沒有好壞之分,也不會因誰的意志而停下腳步。你想做什麼?想愛什麼?當熱愛開始鬆動,懷疑悄悄浮現,那一刻,你還願意選擇留下嗎?

(本文經臺北文創授權轉載,原文刊載於此)