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用小說傾聽他人 金惠珍寫下被霸凌者復原之路

中央社台北10日電
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南韓作家金惠珍（圖）被譽為「社會派作家」，長期關注韓國社會邊緣各種議題，她希望藉由書寫讓大家看見，每位被簡化為「無家者」、「性少數者」等標籤的人們，都有著獨特且具體的個體人生。（時報出版提供 Ⓒ Kim Seung－beom）
南韓作家金惠珍（圖）被譽為「社會派作家」，長期關注韓國社會邊緣各種議題，她希望藉由書寫讓大家看見，每位被簡化為「無家者」、「性少數者」等標籤的人們，都有著獨特且具體的個體人生。（時報出版提供 Ⓒ Kim Seung－beom）

擅長直視當代社會裂痕的南韓作家金惠珍，描寫網路霸凌的小說「為我傾聽」在台灣出版，她希望透過故事呈現「霸凌受害者」標籤底下活生生的個體，用同理建立人與人之間的連結。

「為我傾聽」已售出美、德、義、西、希臘等多國版本，描述資深諮商心理師海秀因為在節目失言導致憾事發生，而飽受嚴重網路霸凌。原本以「溝通」為職的她，卻開始懼怕起話語的力量，推開好友與丈夫，躲在不願被看見的角落，直到流浪貓與被同學欺負的女孩世理出現。

社會派作家金惠珍 用筆與社會被標籤者同行

全書作者金惠珍被譽為「社會派作家」，長期關注韓國社會邊緣各種議題，被改編成同名電影的「關於女兒」觸及不同世代母女關係與同志議題、「中央站」關注無家者生活，最新的「為我傾聽」則以網路霸凌為開端。

接受中央社記者書面專訪時，金惠珍坦言，作家無法不受所處的社會與時代影響。雖然她經常書寫如「無家者」、「性少數者」、「霸凌受害者」等議題，但她強調想呈現的是，每位被簡化為各式標籤的人，其實都有著獨特且具體的個體人生。

金惠珍認為，雖然從遠處看，他們彷彿過著與我們完全不同的人生，但真正靠近、走入他們的生活時，就會發現和我們沒有太大不同，「我相信，正是在這樣靠近他者的過程中，我們才真正看見了人與人之間的連結與共通之處。」

勇敢承認錯誤 被社會原諒前的自我救贖

在書中，主角海秀的意外失言，導致她的生活墜入深淵，成為遭殘酷輿論審犯的受害者，但她同時也是犯下無法挽回錯誤的加害者。

金惠珍指出，海秀就像我們每個人一樣，都擁有多樣而複雜的面容，在撰寫小說時她也曾想過：「這樣的海秀，該如何被原諒？」但隨著小說進入後半段，金惠珍逐漸意識到，這個故事不僅是在討論海秀是否能被社會、被他人原諒，更大的課題，也許是她是否能夠「原諒自己」。

在故事尾聲，海秀對陷入類似窘境的小女孩世理，提出了要她先去道歉，即便自己比誰都清楚世理的難處與委屈。

金惠珍表示，也許海秀當時心裡想的是，與其讓世理在漫長的時間裡陷入對錯的是非、深陷自責與怨恨之中，不如勇敢地承認自己的錯誤，然後跨越這道坎，邁向下一個階段。或許她希望世理學會一件事，「有時候，我們是為了自己，才學會退讓與放下。」

面對生命艱難時刻 感激不期而遇的拯救

金惠珍坦言每個人的人生裡，或多或少都會經歷艱難時期。她在撰寫這部小說時也正經歷低潮，讓她好奇大家究竟怎麼克服難關，同時冒出「無論我們是否察覺，總有一些其他的存在，以大大小小的方式，幫助我們度過難關」念頭。

就好比那陣子，金惠珍像主角海秀一樣，因緣際會收養了流浪貓，而毛絨絨的小生命對小說創作帶來極大影響，使她再次領悟到：「一個離我很遠的存在，在某個時刻可能會拯救我；而我自己，也可能成為那樣的存在，去拯救某個人。」她也感謝每一位讀者，期待未來能來台灣，與大家面對面交流。

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