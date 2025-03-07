龍應台基金會3/16講座／全球動盪 台灣如何重新思考「和平」?

(圖／龍應台基金會提供)

美國新政打翻了維繫戰後八十年的國際秩序，台灣處在火山口上，要如何理解一個前所未有的危局，又如何翻新對「和平」的認知？

3月16日（週日）下午，中央研究院院士吳玉山應基金會之邀主講「沒有和平，民主會怎樣」，由龍應台 主持。

中央研究院院士吳玉山長期研究國際關係，也是俄羅斯專家。吳院士以冷靜邏輯與嚴謹分析聞名，擅長將複雜議題抽絲剝繭，帶領聽眾走向清晰的思考路徑。

龍應台以犀利筆鋒與深刻觀察剖析社會議題。她關注自由與民主的價值，並以文字喚起人們對歷史與未來的反思。

兩位將從歷史教訓出發，探討戰爭對經濟、生態、人權、能源、醫療與糧食的影響，進而叩問：在強權博弈與民主價值的拉扯間，和平是否只是天真的幻想？抑或，透過全民參與的深刻辯論，我們能為自己與下一代的命運找到出路？

川普撐出「和平」大旗，卻舉世震駭，和平究竟是什麼？台灣身處險局，如何自處？如何思考？

【活動訊息】

沒有和平，民主會怎樣？

講者：吳玉山 中央研究院院士

主持：龍應台 作家

時間：2025/3/16(日) 14:00-15:30

實體報名：https://www.surveycake.com/s/D6O4b

直播連結：https://youtube.com/live/Ko1v_Hx99nA

直播協力夥伴：天下雜誌、風傳媒、世界日報 、世界新聞網 、星洲日報、財團法人公益平台文化基金會