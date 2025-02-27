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亞馬遜Kindle山寨作品 村上春樹、吉本芭娜娜都受害

中央社東京27日專電
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日本作家吉本芭娜娜（左）。（中央社）
日本作家吉本芭娜娜（左）。（中央社）

日本亞馬遜Kindle電子書店驚傳「無中生有」的冒名著作，包括吉本芭娜娜、村上春樹、東野圭吾、京極夏彥及伊坂幸太郎都受害。吉本芭娜娜提醒讀者，透過出版社或作者本人的社交媒體來確認作品的真實性，避免受騙上當。

吉本芭娜娜在社群媒體Ｘ發文表示，25日有多名讀者與前員工聯絡她，詢問是否出了新書，她才在Kindle電子書店發現她不曾寫過的「山寨著作」，趕緊呼籲讀者不要被騙購買。

日媒Sponichi Annex報導，有讀者在Kindle電子書店發現一本名為「沒有時間的世界」的書籍，2月22日上架，售價為596日圓（約4美元），作者為吉本芭娜娜，但吉本根本沒有寫過這本書。

吉本發文描述把侵權作品下架的過程，表示亞馬遜雖然迅速撤除假作品，也寄了道歉信，但是沒有說是誰或哪個團體上架了山寨著作，也沒有說明事情經過。她的出版社詢問亞馬遜，結果亞馬遜要求出版社發電子郵件，根本搞不清楚事情已經被處理告一段落，顯示這個巨大企業的內部溝通混亂。

她指出，大企業應當有大企業的責任，假著作透過KDP（Kindle Direct Publishing）出版，甚至還出現在亞馬遜的推薦位與作者書目，真的很令人困擾。她感謝亞馬遜迅速刪除並道歉，因此這次不會採取法律行動。

吉本接受日本放送協會（NHK）訪問表示，「二次創作應該是自由的，因此默許了，但是亞馬遜的推薦位和作者書目裡面出現了（假作品）的話，我覺得是很大的問題。我對AI本身並不持反對態度。在維護出版自由的同時，應該妥善管理這些冠上知名作者名稱的作品。我要提醒電子書讀者，可以透過出版社或作者本人的社交媒體，來確認作品的真實性。」

她也在Ｘ提醒讀者，未來還可能出現各式各樣的詐欺行徑，像是「8成抄襲藤谷治小說、2成用AI創作，就自稱是藤谷治原創」的作品，或是「書名只差一個字，其餘包括作者名稱全部抄襲」的作品，或是「正文全部盜用，只換了作者名稱」的作品，請讀者在購買電子書，尤其是KDP平台上的書時務必仔細確認。她最後表示，希望這次事件能促使KDP強化過濾機制。

知名推理小說家綾辻行人在Ｘ發文說，同樣受害的作家似乎還有村上春樹、東野圭吾、京極夏彥及伊坂幸太郎，他並憤慨地大罵Kindle「最低（惡劣）」。

根據日媒報導，在Kindle電子書店上架的冒名書，還有書名超像言情小說，卻說是村上春樹寫的「在1970年代轉生成為溫柔軍王之妻」、以及書名像是科幻小說，卻掛名推理小說作家東野圭吾的「阿波羅X太空船的唯一倖存者第1卷」，兩本山寨書截至26日都已被刪除。

亞馬遜 書店 村上春樹

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