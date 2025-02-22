龍應台基金會2025年2場講座／和平是務實主義

(圖／龍應台基金會提供)

世界局勢動盪，有些區域停戰又開火，有些區域則一觸即發。

和平，表面上人人所願，但又往往被視為天真幻想或是掠奪兼併的掩蓋。基金會於2024年提出「和平推」觀念，亦即，「兵推」之外，為「和平與永續」做推演更是保家護國的必要行動。

2025年「思沙龍。不尋常對話」將舉辦兩場重磅論壇，探討和平對民主制度和環境永續的存亡意義。首場由吳玉山主講、龍應台 主持，聚焦於和平對民主的關鍵影響。第二場核心是和平與氣候變遷 的關聯，由趙恭岳主講，蘭萱主持。

3月16日(日)，吳玉山將以「沒有和平，民主會怎樣？」為題，分析民主與和平的共生關係，吳玉山鑽研小國在強國的環伺下圖存的哲學與戰略，這次演講試圖提醒的是：和平，不論是對海峽的哪一岸，其實都是最實際、最現實的選項。一旦失去和平，民主制度譬如言論自由和人身自由，都會被斷送。一旦走向衝突，環境永續譬如能源與糧食安全，都無法維持。兩個社會都要慎思。講座由作家龍應台主持。

4月19日(六)，國際氣候發展智庫執行長趙恭岳主講「奪地、搶水、爭能源——氣候變遷對和平的威脅」，他將探討氣候與地緣政治的交錯影響，並分析歷史上因氣候問題導致的國際衝突，警示氣候變遷不只是環境議題，更是和平的關鍵挑戰。講座由資深媒體人蘭萱主持。

「思沙龍。不尋常對話」不僅關注衝突對民主制度的破壞性影響，也希望喚起社會對「氣候戰爭」的警覺，探討全球合作與政策調適的可能性，避免地球升溫帶來冷酷的戰火。

「和平不是等待，而是行動。」在這充滿挑戰的時代，龍應台文化基金會邀請您一起深思自己的未來。

首場: 2025/3/16(日)

講題：沒有和平，民主會怎樣？

講者：吳玉山 中央研究院院士

主持：龍應台 作家

報名：https://www.surveycake.com/s/D6O4b

壓軸場: 2025/4/19(六)

講題：奪地、搶水、爭能源——氣候變遷對和平的威脅

講者：趙恭岳 國際氣候發展智庫執行長

主持：蘭 萱 資深媒體人

(預計3月中開放報名)

地 點：華山文創園區中三館拱廳(台北市中正區八德路一段1號)

時 間：14：00-15：30

新聞聯絡人：沈春其

電話：02-33224907#16

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