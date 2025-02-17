羅丹情人法國女雕塑家作品「懇求者」 325萬美元拍出

法國女雕塑家凱米爾．克勞岱爾（Camille Claudel）的銅雕「懇求者」今天在法國以310萬歐元拍出。專家認為，該作品呈現出她與知名雕塑家羅丹分手後，感到悲痛欲絕的意象。

法新社報導，克勞岱爾的青銅雕塑「懇求者」（The Implorer），今天在巴黎以南的奧爾良（Orleans）一家拍賣 公司，以310萬歐元（約325萬美元）落槌；原本預估成交價落在150萬至200萬歐元。

拍賣行人員西蒙（Matthieu Semont）告訴法新社，他去年9月在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近一戶久無人居的公寓內，偶然發現這件作品，但未透露該物件屬於誰。

比羅丹小20歲的克勞岱爾，在擔任羅丹助手期間兩人曾經相戀，多年後兩人分手。克勞岱爾希望憑實力自立門戶，她之後創作出知名作品「成熟歲月」（The Mature Age）。該作品描繪一名老嫗拖著一名老翁離開，一名年輕女子則在一旁跪地懇求。

克勞岱爾的一生和她與羅丹（Auguste Rodin）的坎坷情路，曾被翻拍成多部電影。在1913年，克勞岱爾被其兄長送入精神病院前，銷毀了自己大部分的作品。

今天落槌的這件「懇求者」，就是參考和重製「成熟歲月」部分內容的作品。有藝術史學家認為，「懇求者」呈現出克勞岱爾因羅丹離去，感到悲痛欲絕的意象。