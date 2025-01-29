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華府保護唐人街歷史區？史密森尼「美國藝術館」用展覽說故事

特派員黃惠玲／即時報導
「視線」展覽中，詳細介紹了華府華埠地標之一的牌樓建造過程。(史密森尼美國藝術館官網截圖)
「視線」展覽中，詳細介紹了華府華埠地標之一的牌樓建造過程。(史密森尼美國藝術館官網截圖)

漫步在華府唐人街，很難不被許多精妙的藝術、獨特的健竹及文化景點所吸引，而正值蛇年春節期間，想要進一步了解華人文化者，不妨前往華府史密森尼「美國藝術館」(Smithsonian American Art Museum)，參觀該館推出不久的一項展覽「視線：華埠及其他以外的地方」(Sightlines：Chinatown and Beyond)，該展示聚焦華府保護此歷史區域所做的努力。

由亞太裔美國人中心(Asian Pacific American Center)主辦，在史密森尼美國藝術館展出的「視線」，展示了亞裔對華府實體及文化景觀所留下的印記。

本次展覽將通過史密森尼學會及其他機構的藝術品、物件、圖像或其他類型的展品，展示亞裔對華盛頓特區物質與文化領域的影響和貢獻。

展覽分為「創建場所」(Making Place)、「改變傳統」(Transforming Tradition)、「身分可視化」(Visualizing Identity)等三個主題，有些作品包含對中國、韓國和印尼文化遺產元素的演繹，有些則表現出亞裔與有色人種的團結和相互認同，反映了亞裔與華盛頓特區之間複雜而深刻的聯繫。

展品包括「華府華埠友誼牌樓」的建造來由及過程介紹，這座牌樓是在1985到1986年間建造並完成，負責建造公司為AEPA Architects Engineers PC；此外還有2020年時，由Cita Sadeli繪製的一份反族裔仇恨的畫作「起來！華府連反對仇恨」。

在參觀藝術館的「視線」展覽前，不妨先前往華府華埠探索，然後再到藝術館觀展，動態及靜態結合的旅程，將對整個展覽有更深刻的了解。

「視線」展覽將展至今年11月，詳情可查詢藝術館官網：apa.si.edu/sightlines/about/。

華府 亞裔 華埠

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