越南春晚除夕登場 「灶君」幽默諷時政帶動公共討論

「灶君」有越南春晚之稱，節目透過灶君向玉皇大帝稟報一年來的熱點議題為架構，以幽默口吻暗諷時政受到民眾喜愛，每年除夕夜為許多越南家庭帶來歡笑。（中央社）

越南 民眾除夕夜吃團圓飯，另一重頭戲就是收看有「越南春晚」之稱的「灶君」。由演員飾演灶君向玉皇大帝報告一年來的大小事，幽默暗諷時政，為市井參與公共討論開闢空間。

「灶君」（Tao Quan）正式名稱為「年終相會」（Gap Nhau Cuoi Nam），國營越南電視台（VTV）2003年開始以灶君返回天庭稟報善惡是非的故事為架構，在年節前錄製節目並對外售票，剪輯後再於除夕夜播出。

每年除夕夜晚間8時一到，國營越南電視台主頻道與所有分支頻道都只會放映「灶君」這檔節目，由於各角色都是由越南極具名望與輩分的演員出演，歷來都是越南這個擁有約1億人口國家所關注的大事。

不同於越南傳統認為灶君有2男1女共3尊，製作單位會根據一年來的熱門話題在劇情上設定數位灶君，其中出場率最高的為「交通灶君」、「醫療灶君」、「經濟灶君」、「教育灶君」，顯見這些議題在民眾心中的分量。

製作單位還在劇中虛構兩位名為南曹（Nam Tao）和北斗（Bac Dau）的玉皇大帝左右護法，讓他們作為「市井代表」以半開玩笑的方式挖苦各灶君所粉飾美化的報告內容，藉此說出民眾心聲，再交由玉皇大帝論功過與賞罰。

2008年越南經歷了一場暴雨，首都河內市受災最為嚴重，4天內降雨量高達800毫米，導致17人喪生，約1萬3000棟房子被淹，全市有長達10天時間如一片汪洋還停電，對市民生活影響甚鉅。

於是2009年的「灶君」就安排了「排水灶君」登場，以一首名為「十字路口大淹水」的改編歌曲諷刺河內基礎設施和排水系統薄弱，對市民生活造成困擾和痛苦。從越南的言論環境來看，這樣的表現非常大膽。

「十字路口大淹水」歌詞提到，「我做排水這行業只希望能更常淹水，才能多申請幾個數十萬美元的工程」、「看到全國人民在水中奮力游泳好像在比賽…我們這一隊去比賽游泳，將會奪得東南亞 運動會的冠軍。」

「灶君」還試圖喚起民眾關注一些積塵已久的特權與陋習。有一年各灶君在前往天庭的路上，突然被一輛車子超車，灶君困惑為何可以超速，車輛駕駛洋洋得意回答：「你沒看我車牌是藍色的嗎？」諷刺掛藍色車牌的公務車常不遵守規定。

河內市民阿蘭（Lan）說，對越南人而言，除夕夜不看「灶君」就少了年味。過年前，討論「灶君」會講哪些議題幾乎是全民運動，民眾收看時遇到「不懂的哏」就會上網「補課」，進而有效帶動公民參與社會討論。

像「灶君」這樣的節目，在體制下為民間留一個宣洩出口，但主管單位擔心擦槍走火對播出尺度的拿捏也很小心。部分網友認為，「灶君」近年愈來愈不好笑，有時邏輯跳躍到讓人摸不著頭緒，應該是被剪掉很多內容。

面對網友的討論與猜測，主管單位則以「擔心輿論誤會」、「內容不符越南文化風俗」等模糊帶過。觀眾對「一刀未剪」的渴望，導致今年前往現場觀看「灶君」錄製的門票飆到每張1000萬越南盾（約398.6美元）。

與此同時，民間自兩週前就在猜今年哪些議題會被「灶君」關注，其中精簡公部門編制、重罰交通違規行為、颱風摩羯（Yagi）重創越南以及越南國家足球 隊奪得東協足球錦標賽冠軍都可能被搬上舞台。