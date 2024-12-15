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「時代如何轉了彎」記錄蔡英文執政8年 獲讀墨華文大獎

中央社台北14日電
2024年度讀墨華文大獎14日下午在台北舉辦頒獎典禮，年度人氣作家非文學類首獎由「時代如何轉了彎：蔡英文與台灣轉型八年」拿下。(中央社)
2024年度讀墨華文大獎14日下午在台北舉辦頒獎典禮，年度人氣作家非文學類首獎由「時代如何轉了彎：蔡英文與台灣轉型八年」拿下。(中央社)

前總統蔡英文執政8年為台灣帶來改變，由張惠菁、吳錦勳、李桐豪共同撰寫「時代如何轉了彎」記錄這段過程，14日獲得讀墨華文大獎「年度人氣作家」非文學類首獎。

文學類首獎由香港推理作家陳浩基以「隱蔽嫌疑人」獲得。

頒獎典禮14日在台北微風影城舉行，由文策院董事長蔡嘉駿、台灣文學館館長陳瑩芳擔任非文學及文學類頒獎人；非文學類首獎由文化部人文與出版司副司長朱砡瑩擔任頒獎人，文學類首獎由去年首獎得主吳曉樂擔任頒獎人。

「時代如何轉了彎」作者之一的張惠菁致詞表示，這本書可以得到這麼多讀者支持，可能是因為這個時代有很多既熟悉又陌生的事，大家都非常關心，並想要去理解、探究它，「我們只是幫大家問了這些問題，真正得獎的是各位讀者，各位跟我們一起經歷了這個時代」。

人在香港的陳浩基，事先以書面表達得獎感言，他表示，人氣作家的頭銜不是作者單打獨鬥所能成就，希望各位讀者也能記得默默在幕後努力的出版工作人員。他將繼續創作更多不同類型、不同味道的推理故事，請讀者持續給予批評及討論，讓華文推理能夠茁壯成長。

讀墨電子書執行長龐文真致詞表示，「讀墨華文大獎」從一整年出版上萬本新書當中，統計每周百大排行，並邀請讀者針對入圍的作品進行投票，今年總共有投出9萬多張選票，加上讀墨編輯投票，最終選出非文學及文學類各10本作品，並產生年度人氣首獎。

龐文真說，今年的文學作品前10名以推理小說居多，特別的是也有3本漫畫作品入圍，其中陳思宏已經是第3年進入人氣作家名單；非文學類作品則可看出讀者對於國際、社會議題的關注，對心靈療癒類書籍也非常注意。

頒獎典禮會後由美國國家圖書獎得主楊双子及作家張惠菁，以「小島大故事：從小說到現實」為題進行對談。

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