我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵假期團聚 亞馬遜推25元機票「限時五天」

南韓前防長涉叛國遭逮捕 檢方已查扣手機

與程奇逢合著新書發表 百歲王鼎鈞幽默發言逗笑全場

記者高雲兒╱紐約即時報導
王鼎鈞將於明年滿100歲，迫於身體情況，當天他戴口罩出席，但在發言時他仍然摘下口罩。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞將於明年滿100歲，迫於身體情況，當天他戴口罩出席，但在發言時他仍然摘下口罩。(記者高雲兒╱攝影)

7日下午，百歲文學大師王鼎鈞與紐約作家程奇逢在皇后區法拉盛公立圖書館，共同舉辦新書「四手聯彈」的發表會。活動吸引了眾多文學愛好者和社區人士到場參與。

(影音來源：記者高雲兒╱攝影)

這部由王鼎鈞與程奇逢合著的散文集，是兩位作家於2024年推出的新作品，全書共收錄37個主題、65篇文章，分為上下兩輯。上輯呈現兩位作家針對相同主題各自創作的短篇散文，通過「雙向互動」的寫作模式讓讀者領略到相似與對比並存的精彩表現。文章風格或相似或相異，既展現了兩位作家的思想碰撞，也深刻表達了世事多面性和人情多樣性。下輯則為沉實厚重的散文，形成一本結構精美的散文集，既兼具知識性與趣味性，也充滿美學想像。

王鼎鈞將於明年滿100歲，迫於身體情況，當天他戴口罩出席，但在發言時他仍然摘下口罩，妙語連珠讓大家忍俊不禁。他首先感謝眾多民眾的光臨，並表示自己兩年來因為身體狀況很少參加朋友的活動，但當天仍有眾多朋友出席，「他們寬宏大量，不念舊惡，可以說該來的都來了，不該來的也來了。」

他更是大力推薦程奇逢，並表示兩人各自一半的圖書，程奇逢的部分更值得看，還巧妙打趣：「新三年舊三年，縫縫補補又三年，程先生的文章是新三年，我的文章是破破爛爛，沒什麼好看，大家都注意他的文章...請大家多注意一切新人，多注意一切新人的第一本書。」

程奇逢則談到與王鼎鈞合作過程中的啟發與挑戰，並與讀者交流創作背後的故事。各界人士都到場捧場，包括周勻芝、隋國良、陳秋貴、鄭向元、李秀臻、馮光宇、魏碧洲、邱辛曄等。活動在熱烈的氣氛中結束，最後，王鼎鈞與程奇逢共同切蛋糕，慶祝此書的成功發布。

王鼎鈞與程奇逢共同切蛋糕，慶祝此書的成功發布。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞與程奇逢共同切蛋糕，慶祝此書的成功發布。(記者高雲兒╱攝影)

王鼎鈞夫婦和孫女。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞夫婦和孫女。(記者高雲兒╱攝影)

各界人士都到場捧場，圖為魏碧洲發言。(記者高雲兒╱攝影)
各界人士都到場捧場，圖為魏碧洲發言。(記者高雲兒╱攝影)

各界人士都到場捧場，圖為邱辛曄發言。(記者高雲兒╱攝影)
各界人士都到場捧場，圖為邱辛曄發言。(記者高雲兒╱攝影)

王鼎鈞妙語連珠，讓大家忍俊不禁。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞妙語連珠，讓大家忍俊不禁。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 皇后區

上一則

汽車底盤的怪聲

延伸閱讀

醫師的幽默

醫師的幽默
紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕

紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕
法拉盛公寓租戶糾紛 丟燃燒彈縱火 嫌犯認罪

法拉盛公寓租戶糾紛 丟燃燒彈縱火 嫌犯認罪
11月北皇后區強姦案增28.6% 法拉盛轄區最顯著

11月北皇后區強姦案增28.6% 法拉盛轄區最顯著

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

2024-12-04 16:24
瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品《可憐的小青》。 (圖取自上觀新聞)

瓊瑤9歲時就在上海大公報 以1篇「可憐的小青」初試啼聲

2024-12-05 11:22
來源：聯合報 07 聯合副刊。文：瓊瑤(1963/07/01)

瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

2024-12-04 17:36

中老年再婚

2024-12-05 01:00
簡宛寄給作者李民安的剪報。（圖/李民安提供）

一個溫暖的大姊姊——懷念簡宛姊

2024-12-01 01:01

超人氣

更多 >
4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰
泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條

泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條
薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？