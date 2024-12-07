與程奇逢合著新書發表 百歲王鼎鈞幽默發言逗笑全場

王鼎鈞將於明年滿100歲，迫於身體情況，當天他戴口罩出席，但在發言時他仍然摘下口罩。(記者高雲兒╱攝影)

7日下午，百歲文學大師王鼎鈞與紐約作家程奇逢在皇后區法拉盛 公立圖書館，共同舉辦新書「四手聯彈」的發表會。活動吸引了眾多文學愛好者和社區人士到場參與。

(影音來源：記者高雲兒╱攝影)

這部由王鼎鈞與程奇逢合著的散文集，是兩位作家於2024年推出的新作品，全書共收錄37個主題、65篇文章，分為上下兩輯。上輯呈現兩位作家針對相同主題各自創作的短篇散文，通過「雙向互動」的寫作模式讓讀者領略到相似與對比並存的精彩表現。文章風格或相似或相異，既展現了兩位作家的思想碰撞，也深刻表達了世事多面性和人情多樣性。下輯則為沉實厚重的散文，形成一本結構精美的散文集，既兼具知識性與趣味性，也充滿美學想像。

王鼎鈞將於明年滿100歲，迫於身體情況，當天他戴口罩出席，但在發言時他仍然摘下口罩，妙語連珠讓大家忍俊不禁。他首先感謝眾多民眾的光臨，並表示自己兩年來因為身體狀況很少參加朋友的活動，但當天仍有眾多朋友出席，「他們寬宏大量，不念舊惡，可以說該來的都來了，不該來的也來了。」

他更是大力推薦程奇逢，並表示兩人各自一半的圖書，程奇逢的部分更值得看，還巧妙打趣：「新三年舊三年，縫縫補補又三年，程先生的文章是新三年，我的文章是破破爛爛，沒什麼好看，大家都注意他的文章...請大家多注意一切新人，多注意一切新人的第一本書。」

程奇逢則談到與王鼎鈞合作過程中的啟發與挑戰，並與讀者交流創作背後的故事。各界人士都到場捧場，包括周勻芝、隋國良、陳秋貴、鄭向元、李秀臻、馮光宇、魏碧洲、邱辛曄等。活動在熱烈的氣氛中結束，最後，王鼎鈞與程奇逢共同切蛋糕，慶祝此書的成功發布。

王鼎鈞與程奇逢共同切蛋糕，慶祝此書的成功發布。(記者高雲兒╱攝影)

王鼎鈞夫婦和孫女。(記者高雲兒╱攝影)

各界人士都到場捧場，圖為魏碧洲發言。(記者高雲兒╱攝影)

各界人士都到場捧場，圖為邱辛曄發言。(記者高雲兒╱攝影)