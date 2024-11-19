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「台灣漫遊錄」入圍美國家圖書獎 紐時書評也按讚

中央社／紐約18日專電
小說「台灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎出席在紐約台北文化中心舉行的記者會。（中央社）
小說「台灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎出席在紐約台北文化中心舉行的記者會。（中央社）

作家楊双子的「台灣漫遊錄」英文版入圍「美國國家圖書獎」，近期也獲「紐約時報」書評好評推薦；將前往紐約出席頒獎典禮的楊双子與譯者金翎，對一本講日本殖民台灣時代的故事在美日兩國獲得好評都感到興奮。

影片來源：中央社

紐約時報（New York Times）15日書評寫道，楊双子的「台灣漫遊錄」是「美國國家圖書獎」（National Book Awards）決選入圍者，作者用像「俄羅斯套裝娃娃」般的敘事手法，述說殖民者的多重樣貌。

書評分析，一個1938年發生在日本殖民台灣時期的故事，一名日本作者來到陌生異地，過著當地人的日子。一名台灣翻譯用一口口美食，幫助她打破異國情調漫遊台灣。台灣作者楊双子用一點一滴的隱喻，將故事帶到顛覆境地。

台灣漫遊錄在2020年以中文出版，是一本關於權力如何形塑個人關係，內容不明確也不穩定，但讓人愉悅的小說，這趟旅程揭露了也隱藏了許多。

美國國家圖書獎為英語界的重要文學大獎，頒獎典禮將於20日在紐約舉行，作者楊双子與譯者金翎在典禮前出席於紐約台北文化中心舉行的記者會。

楊双子說：「很榮幸可以過來。寫作之前我也是文學研究者，我和美國距離太遠了，所以不明白美國英語讀者世界裡它的重要性這麼高；很羞愧，好像在老師面前都沒有準備。」

她笑說：「內心會很不好意思，知道之後覺得很開心，但隔一層會覺得這個獎是給翻譯的。」

台灣漫遊錄日文版已獲第10屆日本翻譯大賞，是台灣文學作品首次獲獎；近期除了入圍美國國家圖書獎，也獲紐時長篇書評讚許，書評問道：當主角青山千鶴子為台灣翻譯王千鶴買了一套和服，希望她搬到長崎，不要嫁給家族安排的丈夫，這只是友情的大方？還是千鶴子想要自由？

台灣小說在海外獲得各界關注，考驗跨文化及語言的翻譯功力。台灣漫遊錄英文版譯者金翎優遊於中英日台等語言，將複雜的台灣身世透過兩個女子的時代相遇，說給英文讀者聽。

金翎興奮的說，發布之前都不知情，出版社也不知道，都是突然發生的。「欸，是我嗎？」，這種感覺。紐約時報（書評）也事先沒跟出版社講，所以很緊張，紐時書評算是最多人看的書評，應該說全美或全英文讀者的世界都看，但有時並不是那麼好評。

日本 紐約時報 入圍

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