諾貝爾文學獎得主莫言：強忍欲望 不能再看短劇了

莫言15日在廣西南寧參加「中國文學盛典 駿馬獎之夜」系列活動，他在採訪時談到微短劇。（取材自瀟湘晨報）

諾貝爾 文學獎得主莫言15日在廣西南寧參加「中國文學盛典 駿馬獎之夜」系列活動，他在採訪時談到微短劇，表示自己也曾經看過，現在都會強忍著自己的欲望把它翻過去。

莫言在採訪影片中先是細數短劇常見的情節，他提到，短劇內容要不就是一個霸道總裁，或者一個身懷絕技的人變成了個裝卸工（裝運搬卸貨物的工作者）、垃圾工（生活垃圾清運工），然後在人家家裡當傻女婿，被逼著退婚。這些故事都差不多。

現場有人問莫言是不是看過不少短劇，他回應，刷一次，類似的短劇就全來了，「我現在是看到這個，我就強忍著自己的這種欲望，就是不能再看了，把它翻過去。」

有大陸網友表示，「莫言也看霸道總裁嗎」、「我是一個垃圾工，看我逆襲拿到諾獎」、「現在就是快餐文化，沒營養的東西，消磨時光而已」、「原來莫言和我一樣上頭」、「看後的內疚感和罪惡感和我一樣」。

值得一提的是，時間短、節奏快、內容精練、核心邏輯主打「爽」的網路短劇，在大陸已風行近兩年，綜合陸媒報導，今年大陸短劇市場迎來一波中老年題材的內容，一系列聚焦於老年人婚姻、家庭溫情及事業再出發的短劇，正成為新的「流量密碼」。相關作品包括《閃婚老伴是豪門》、《閃婚五十歲》等，劇情像是「四五十歲的女主在家被兒子嫌棄，兒子還想讓媽媽嫁人換8.8萬元彩禮，假扮司機的富豪閃亮登場，與女主開啟一段黃昏戀」。

中老年短劇迅速崛起來源於龐大的觀看客群。截至2023年年底，大陸全國60週歲及以上老年人口29697萬人，佔總人口的21.1%，他們需要一個以他們年齡為主角的敘事載體。過往主流敘事多主打年輕人的愛情故事，但是中老年人既需要打發時間，也需要尋找感情出口，為了迎合龐大的消費市場，短劇各方抓住機會，開始費盡心思地為中老年人「造夢」。

推出《閃婚老伴是豪門》的製作團隊表示，中老年短劇現在是公司一條獨立的產品線，公司光是在《閃婚老伴是豪門》這部劇所獲得的收入就上看人民幣幾百萬元。在他們的規劃里，未來作品中50%以上會是中老年短劇。

不過近期也出現中老年短劇越演越誇張的現象，抖音 安全中心11月12日發布打擊違規微短劇的公告。平台在10月累計下架違規微短劇240部。諸如《27歲霸總愛上45歲保潔阿姨》、《五十歲的我懷了二十歲霸總的孩子》、《保潔老媽無極歸來》等內容誇張的短劇集體下架，顯示中老年短劇最近迎來監管收緊的信號。