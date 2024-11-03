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「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

記者陳穎／即時報導
凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供
凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

紀錄電影「靠近維梅爾」（Close To Vermeer）以獨特視角、向觀眾展示了有史以來最具規模的「維梅爾大展」（Vermeer Exhibtion）是如何實現的。該片由荷蘭女導演蘇珊雷斯（Suzanne Raes）執導，不僅爆出作者疑雲震驚世界，電影更意外捧紅了荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館的「藝術雙博士」繪畫修復師艾比·凡迪維爾（Abbie Vandivere）。

影片來源：YouTube@Kino Lorber

原本想當一名牙醫的艾比·凡迪維爾，畢業於普林斯頓大學，現擁有倫敦科陶德藝術學院及阿姆斯特丹大學雙博士學位。她除是荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館的繪畫修復師，也是荷蘭藝術保護研究委員會（NICAS）成員。因為奉命執行「聚光燈下的女孩」計畫研究，凡迪維爾每天撰寫部落格、將最新照片PO上網，隨時為觀眾分享名畫「戴珍珠耳環的少女」的檢查情況及研究心得，立馬吸粉百萬、引發極大的關注與迴響。

這幅由莫瑞泰斯皇家美術館珍藏的1665年畫作「戴珍珠耳環的少女」，無疑是荷蘭大師維梅爾最具標誌性的畫作。有趣的是，這件藝術品最初並沒那麼受人喜愛，在1881年的拍賣會上甚至僅以2荷蘭盾（約3.6美元）拍賣，如今已搖身世界遊客蜂擁朝聖的無價名畫。

有趣的是，凡迪維爾不僅分析該化的顏料與材料，更比對歷史與筆觸，以最「靠近維梅爾」的方式，觀察藝術品如何能栩栩如生。她做過最令人羨慕的一件事，就是親手戴上特製手套、小心翼翼地將「珍珠少女」取出畫框來，並與她朝夕相處，被妙稱是「珍珠少女的閨蜜」。

莫瑞泰斯皇家美術館的繪畫修復師艾比‧凡迪維爾，全心投入藝術。圖／海鵬影業提供
莫瑞泰斯皇家美術館的繪畫修復師艾比‧凡迪維爾，全心投入藝術。圖／海鵬影業提供
畫作〈戴珍珠耳環的少女〉啟發了「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森的成名作同名電影。圖／摘自莫...
畫作〈戴珍珠耳環的少女〉啟發了「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森的成名作同名電影。圖／摘自莫瑞泰斯皇家美術館

皇家 美術館 拍賣

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