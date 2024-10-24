金庸會跳芭蕾？ 台北百年金庸展曝光金庸收藏

「百年金庸無盡江湖」展出金庸收藏的畫作。在一幅「美人倚欄圖」中，金庸在圖後寫下「疑似馬夫人？」「天龍八部」中的馬夫人康敏對自己的容貌充滿自信，洛陽百花會中，喬峰只因沒向她瞧上一眼，便遭她設計陷害，引發一連串事件。(記者陳宛茜／攝影)

金庸會跳芭蕾？今年是金庸百歲，「百年金庸無盡江湖」特展26日起於台北華山1914文創園區中5B館開展。特展以文本為起點，結合金庸從未曝光的珍貴藏品與文物、全新製作的數位影音互動裝置，以及一系列金庸武俠活動。為期五個月，帶給讀者一個新的、令人意想不到的金庸。

金庸出版的第一本書其實不是武俠小說。他曾以「林歡」為筆名在長城電影公司擔任編劇，並以此一筆名出版「中國民間藝術漫談」，這也是他的第一本書，收錄其在「新晚報」發表一系列關於歌舞、京劇與電影的評論。

金庸喜歡聽音樂，「百年金庸無盡江湖」展出他收藏的黑膠唱片，多數都是古典音樂。金庸好友倪匡曾爆料，說金庸武俠小說寫得好他不見得開心，但說他芭蕾舞跳得好，他肯定開心。金庸竟然會跳芭蕾？遠流董事長王榮文透露，金庸曾在看完林懷民的舞作後，表示自己也要學舞。看到金庸的古典音樂收藏，就會相信他真的會跳芭蕾。

香港 不久前推出紀錄片「百年一金庸」，節錄許多早期的金庸相關訪談。「書劍恩仇錄」是金庸第一部武俠小說，當時的金庸房東 、專欄作家簡而清受訪時大爆，原本金庸回家後都很安靜，但突然有段時間會聽到他「唱幾聲歌、彈幾下琴」。他知道金庸喜歡音樂，但沒有音樂天分，「為什麼還要唱歌彈琴？」後來才知道他是為了創作「書劍恩仇錄」。

展中展出金庸收藏的畫作。在一幅「美人倚欄圖」中，金庸在圖後寫下「疑似馬夫人？」「天龍八部」中的馬夫人康敏對自己的容貌充滿自信，洛陽百花會中，喬峰只因沒向她瞧上一眼，便遭她設計陷害，引發一連串事件。馬夫人有多美?這幅畫像或許可作為證明。

黃俊雄布袋戲也曾推出「射鵰英雄傳」。1999年，台港兩位武俠宗師合作布袋戲版的「射鵰英雄傳」，風靡一時。黃俊雄贈送一尊郭靖的布袋戲偶、下面寫上「為國為民俠之大者」與黃俊雄、王榮文的簽名，由王榮文親自送到香港致贈金庸。25年後又由金庸夫人作主送回台灣。王榮文再見此偶，感慨「金庸駕鶴西歸，郭靖衣錦還鄉」。

20世紀初，年近80歲的金庸三度修訂小說。寄來稿件時，總會附上一封給台北編輯的問候信。修改「神鵰俠侶」期間，金庸寫信給遠流編輯問「台灣讀者反應如何?尤其是批評及不滿的部分請告知.......到我一百歲時，或可再改一次。」今年正是金庸百歲，展出此信令人動容。遠流透露，正在準備出版金庸寫給遠流編輯的書信集，讓金迷更了解金庸的內心世界，以及三修版金庸的整個過程。