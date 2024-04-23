給古書「治病」四川古籍修復師也要望聞問切

袁東珏（右）在傳授古籍修復技藝。（新華社）

4月23日，世界讀書日這一天，76歲的袁東珏騎著自行車來到四川省圖書館 ，開始為這裡浩如煙海的館藏古籍「看病治療」。

四川省圖書館是中國最早建立的公共圖書館之一，館藏古籍從版本看，包括隋唐時代手寫經卷，宋、元、明、清的刻本、寫本，共計53萬餘冊。隨著時間的流逝，這些穿越歷史長河、記載中華文明的紙張，不同程度地出現了「老年病」。

「任何物質都會老化，我們古籍修復師就是給古書看病的醫生，也需要望聞問切。」有近40年古籍修復經驗的袁東珏，是四川省非物質文化遺產代表性傳承人，她有著一套獨特的「診療手法」。

「病人痛了會叫喚，古書也一樣，它也會說話。這獨特的語言是靠手感知的，你用筆輕輕地刷，不服貼的地方就是有病害的地方。」袁東珏話不多，但一說起古籍修復就眉飛色舞，「古籍是古人智慧的結晶，古籍的存在是文化的延續，而我們的工作，就是讓這種延續成為可能。」

修復前有三個步驟，要製作好檔案、配紙、分離古籍。首先是核查待修復古籍的版本、冊數和破損情況，確定修復方案，填製修復檔案，類似醫生的問診檢查、記錄病案；其次是為待修復古籍選配破損之處的修復材料，根據原書的顏色、質地、厚薄等，選擇相應的補書紙；分離古籍是拆除古籍原書的訂線、書皮和紙捻，將書頁分離，並做好序號，以供裝訂。

現代醫生的工具愈來愈先進，古籍修復師的工具也愈來愈現代化，有脫酸設備、加壓設備，還需要運用電腦和光源。只有一個「主角」永恆不變，那就是紙——和古書用紙一樣質地的紙張。

袁東珏從上世紀80年代開始，每走一個地方，都要買下當地最珍貴的紙，這些各具特色的中國紙是她最心疼的寶貝。「買來就存著，捨不得用，這些紙現在都很難再複製出來了，工藝達不到了。」

「地道的宣紙，是青檀皮和稻草所製，纖維好，沒有化學製劑，不容易酸化。仔細看，它會起雲煙，有一團一團的纖維，就像雲。」袁東珏說起紙來如數家珍，「我們這行，出去找紙叫訪紙。貴州有皮紙，但是銷量很小，這樣的紙就適合修補清代的書。」

袁東珏的生活特別簡單，雖然早已退休 ，可仍幾乎每天早上8點就來到四川省圖書館的地下一層。這裡的17名年輕古籍修復師都是她的徒弟，拿不定主意就來問師傅，她也是有問必答，常常一站就是一上午。

「我們修書的人，必須養成慢性子，要住進自己的內心世界。」袁東珏說。經過她的手，50多萬頁的古籍已經得到了妥善修復，包括700餘年前的宋刻本《茶經》、明弘治刻本《五音集韻》、明抄本《諸證辨疑》等。這些古代文獻特別是醫書，將繼續為現代人的生活作出貢獻。