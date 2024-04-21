郭靖vs.蜘蛛人 金庸小說隱含哪些傳統人生智慧？

香港文化博物館拍攝的由雕塑家任哲創作的金庸武俠人物雕塑。(新華社)

「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。」自1955年「書劍恩仇錄」始，至1972年「鹿鼎記」終，金庸共創作了15部武俠小說，為全球華人 讀者修築了一個叫做「江湖」的精神家園。在金庸誕辰100周年之際，作家彭潔明接受中新社專訪，解讀金庸武俠人物的性格命運和人物故事，窺見中國傳統的處世道義與人生智慧。

中新社記者（以下簡稱問）：金庸武俠小說廣博深邃，充分觀照中國的傳統思想文化。金庸武俠世界中的「仁義禮智信」，在小說中有何具體體現？

彭潔明（以下簡稱答）：金庸是一位深受儒家思想影響的作家。他有兼濟天下的情懷，也常常賦予筆下人物種種美德，或履仁蹈義，或守信重諾，或智慧過人，有的甚至身兼數美，令人敬佩。

仁德為懷是金庸最為看重的一項特質，他筆下的主角大多具備。譬如，郭靖就是一位「為國為民」的仁者，其性格是按照「論語」裡對仁者的定義「剛、毅、木、訥，近仁」之訓塑造的；蕭峰、令狐沖也分別具有為國為民、兼濟天下和不改初心、獨善其身的仁德。

金庸筆下的江湖豪俠非常守信重諾，「笑傲江湖」中的田伯光就是一個典型例子。這樣一個道德有缺陷的人物，在與令狐沖的賭約中被其使計險勝，縱然心中不服，仍信守諾言，拜武功遠不如自己的儀琳為師。這也體現出人性的複雜和豐富，既出其不意，又合情合理。

浙江舟山桃花島是金庸小說中屢次出現的一個地方，在《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》等作品中都有所描述。 (中新社)

金庸也擅長刻畫聰明睿智的人物，黃蓉、程靈素、楊過都絕頂聰明。以楊過為例，他從小機敏，遇事總能隨機應變，卻因身世之謎陷入迷障，直到後來在郭靖、一燈大師等人的啟發下才找到救贖之路。這也說明，聰明可以由天賦而得，智慧卻與寬廣的胸襟、豐厚的閱歷、慈悲的心胸息息相關。

問：金庸小說中隱含哪些中國傳統處世道義與人生智慧？

答：在中國傳統的處世道義中，「情義」是個關鍵詞。中國古代有很多關於「情義」的經典故事，「不食周粟」、「伯牙絕弦」、「捨生取義」等成語都是從情義故事中引申而出的。

金庸小說對「情義」的描述也非常精采。在金庸的筆下，「情義」是頂重要的事。師徒之情，不減父子，張三豐師徒即如是；金蘭之契，有如手足，謝遜、張翠山夫婦即如是；知音之交，可托性命，劉正風、曲洋即如是；愛侶之間，死生相從，楊過、小龍女即如是。「情」不僅僅存在於光芒四射的主角、英雄人物身上，也存在於反角、小人物身上。商劍鳴不是什麼好人，但他死後，他的妻子商老太仍然愛他，對他的死感到悲傷，對害死他的人強烈憎恨。

金庸的作品中能看到儒、道、釋三家的影響，重視「情義」，也重視「自我」；他讓筆下的人物向外探尋世界，也向內堅守本心。他寫「不器」的君子，也寫在欲望中掙扎的平凡人。以「射鵰」三部曲為例，金庸塑造的郭靖、楊過、張無忌這三位主角，分別具有儒家的君子風、道家的隱士氣、佛家的慈悲心，在情與理的衝突、正與邪的道路、真與偽的取捨中，他們淬煉出一顆「絕假純真，最初一念之本心」。

金庸寫「承擔」、「奮進」，也寫「選擇」、「拒絕」。人生的「進退」之間、「取捨」之際，正是金庸基於中國傳統道義、人生智慧，向讀者傳達的不言之教。

浙江舟山桃花島是金庸小說中屢次出現的一個地方，在《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》等作品中都有所描述。 (中新社)

問：金庸小說中的俠義之士與西方文學中的超級英雄有何異同？

答：金庸小說中的俠義之士和西方文學中的超級英雄，既有相似，又有不同。

相似之處在於，他們都採用了一種經典的故事模型——「英雄之旅」。即一位平凡人生活突然發生劇變，不得不踏上另一條有挑戰性的艱險道路。途中，他會遇見導師、結識盟友、遭遇敵人，在一個個難關中經受嚴峻考驗，在起起伏伏中逐漸成長，最終英雄歸來。其故事內核也有相似之處。超級英雄電影「蜘蛛人 」中有一句經典台詞「能力越大，責任越大」，由此展開「蜘蛛人」的核心故事。這與金庸小說中郭靖「為國為民，俠之大者」的故事很相似。兩個故事的內核，都是強者承擔更多的社會責任，救助弱者，匡扶正義。

金庸小說中的俠士面貌各異，既有郭靖、張無忌、蕭峰這種「有為」的俠士，當國家陷入危難時挺身而出；也有令狐沖、狄雲這種「不為」的俠士，在波詭雲譎的江湖中不被異化，始終堅守本心。西方的超級英雄則大都是「有為」的典範人物，且一旦「出山」，很少隱退。金庸筆下的俠士卻不會永遠站在江湖的中心，完成大任後往往便退出權力的中心，歸隱江湖。這也是因為金庸既有「道濟天下之溺」的儒家情懷，又有「清靜自守」的道家情懷，所以金庸小說中很多俠士們留給世人的，最終是一個飄然而去的背影。

問：您認為年輕人為什麼要讀金庸武俠？

答：每一代人有每一代人的經典。從大處說，年輕人只要喜歡閱讀，有探索書海的熱情，無論選擇哪一本經典，都是好事；但從細處說，我確實希望有機會向他們推薦金庸小說，也覺得金庸小說值得被更多的讀者看到。

金庸小說具備超越時代的種種質素。它不僅講了很多引人入勝的故事，還深具中國傳統文化內涵，塑造了多種人格典範，寫出了人生的種種境界。金庸小說的故事時代是古代，故事語境是「江湖」，故事主線是恩怨情仇，這些似乎都與現實生活有很大距離。但是，它關注人類的心靈謎題，對身處種種選擇和困惑之中的當代人很有啟發。

金庸的高明之處還在於，他從未刻意教誨世人。在他眼中，世界五色斑斕，人性善惡俱存，人生苦樂交雜。他將對成長、愛情、欲望、恩仇、家國天下等人生問題的思考，放在了情節充滿奇趣的故事和個性十足的人物之中，讓讀者在閱讀的過程中，與人物同悲同喜，一同陷入掙扎，也一同在千難萬險中找到自己的路。

好的作品永不過時，並且能讓讀者在閱讀中如見摯友，如見自我。我相信，金庸小說就是這樣的作品。