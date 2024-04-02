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金庸百年誕辰紀念 香港重現倚天劍、屠龍刀

中央社／台北2日電
金庸紀念展海報。(圖／香港旅遊發展局提供）
金庸紀念展海報。(圖／香港旅遊發展局提供）

今年為作家金庸的百年誕辰，香港也舉辦多場紀念活動，不止重現36名金庸筆下人物雕塑外，小龍女的寒冰床及倚天劍、屠龍刀等都呈現在民眾眼前。

香港旅遊發展局今天發布新聞稿表示，2024年是武俠文學泰斗金庸（查良鏞）的百年誕辰，香港舉辦「俠之大者-金庸百年誕辰紀念」活動向金庸致敬，活動遍布香港的文化地標及公共空間，透過與多名頂尖創意人才的跨界合作，融合雕塑、繪畫、書法、設計藝術、沉浸式影音等形式，將金庸筆下的武俠角色以不同形式逐一呈現眼前。

香港旅遊發展局指出，特別是著名雕塑藝術家任哲將歷時4年創作、重量超過1萬5000公斤，共36尊金庸角色人物雕塑無償借予「俠之大者-金庸百年誕辰紀念」系列活動，引領不同年齡及背景的觀眾深入金庸先生的武俠殿堂。

香港旅遊發展局說，這次活動有2大展覽，其中「江湖盛滙」即日起至7月2日在中環愛丁堡廣場舉行，免費向外界開放，由雕塑家任哲創作的10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范遙、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗、郭靖將在此展出。

場內還設有靈感來自「射鵰英雄傳」的蒙古包，透過多種語言聲音導覽及擴增實境科技為遊客帶來跨媒體體驗，並還原多個小說情景布置互動打卡，像是黃藥師「桃花島」、小龍女「寒冰床」、神鵰俠侶「雕兄」。

香港旅遊發展局表示，另1個展覽「任哲雕塑展」即日起至10月7日在沙田香港文化博物館開放參觀，同樣免費入場，香港文化博物館將展出雕塑藝術家任哲創作的 22尊金庸經典作品人物雕塑，包括「神鵰俠侶」的楊過與小龍女、「射鵰英雄傳」的郭靖、黃蓉、歐陽鋒、王重陽、洪七公、一燈、黃藥師、「笑傲江湖」的東方不敗、任我行、令狐沖、任盈盈、風清揚、「倚天屠龍記」的張無忌、金毛獅王、紫衫龍王、白眉鷹王、青翼蝠王，及「天龍八部」的喬峯、虛竹、段譽。

「俠之大者-金庸百年誕辰紀念」活動策展人方圓明表示，這片獅子山下的土地是金庸先生的家，亦成就了他卓越不凡的事業，金庸一生對於自由和不羈浪漫的渴望，以及他那至情至性的灑脫風采，是對生命無盡熱愛的最佳見證。

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