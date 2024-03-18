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麻州二戰老兵遺物驚現沖繩古文物 22件掠奪品歸還日本

編譯盧思綸／即時報導
麻州一名二戰老兵遺物驚現數世紀之久的肖像畫、瓷器和古地圖，聯邦調查局調查後證實是美軍二戰時掠奪自沖繩的文物，並於15日宣布正式歸還日本政府。(美聯社)
麻州一名二戰老兵遺物驚現數世紀之久的肖像畫、瓷器和古地圖，聯邦調查局調查後證實是美軍二戰時掠奪自沖繩的文物，並於15日宣布正式歸還日本政府。(美聯社)

英國衛報報導，二戰沖繩戰役結束將近80年後，被掠奪的22件珍貴歷史文物總算重歸故里。麻州一名二戰老兵遺物驚現數世紀之久的肖像畫、瓷器和古地圖，聯邦調查局（FBI）調查後證實是美軍二戰時掠奪自沖繩的文物，並於15日宣布正式歸還日本政府。

麻州一戶人家整理閣樓發現已逝父親的遺物中有數十件古物，FBI獲報後進行長時間調查，通過其中一封打字信確認這批文物是在二戰結束前幾天被掠奪的，包含6卷18世紀和19世紀的卷軸畫、19世紀沖繩手繪地圖以及各式各樣的陶瓷用品。

FBI表示，雖然遺物主人是二戰士兵，但是沒有在太平洋戰區服役過。

FBI波士頓分局藝術犯罪領域協調員凱莉（Geoffrey Kelly）透露，「有一些卷軸、瓷器和古地圖，外觀相當古老且非常寶貴。經過研究調查後，當局確定這些卷軸大約在20年前就被登錄FBI國家被盜藝術品資料庫（National Stolen Art File）。」

FBI證實文物大有來頭以後將其送往史密森學會的國家亞洲藝術博物館，這些卷軸首度在博物館亮相，展現「以鮮豔的紅色、金色和藍色描摹的沖繩皇室肖像」。

凱莉驚嘆，「畫卷展開時令人十分激動，讓很多人見證歷史，見證長時間不見天日的文物」，「一個國家的文化認同其實可以透過文物和歷史來概括。一旦被掠奪，無異於掠奪他人的歷史。消滅他人的過去勢必會消滅文化。」

FBI 麻州 博物館

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