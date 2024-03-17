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2024香港巴塞爾藝術展 台灣10家藝廊與會

中央社／台北17日電

2024年香港巴塞爾藝術展將在26日貴賓預展起跑，此次台灣共高達10間藝廊入選，其中尊彩藝術中心將透過去年逝世的藝術家蕭勤作品，展現二戰後華人抽象藝術。

巴塞爾藝術展於1970年成立，每年於瑞士巴塞爾、邁阿密海灘、香港及巴黎舉行藝術展會，今年香港巴塞爾藝術展共有來自40個國家及地區的242間藝廊與會，數量較2023年相比增長37%，同時有23間來自亞洲、歐洲、非洲和美洲的藝廊首次參展。

此次台灣參展藝廊共有PTT Space、TKG+、大未來林舍畫廊、亞紀畫廊、伊日藝術計劃、安卓藝術、采泥藝術、耿畫廊、索卡藝術及尊彩藝術中心。其中，首次參展的藝廊包含PTT Space、亞紀畫廊及采泥藝術。

主展區「藝廊薈萃」（Galleries）多間藝廊將重點呈獻20世紀大師作及傑出的歷史作品，如尊彩藝術中心將展出蕭勤作品，蕭勤為華人在歐洲藝術領域的先鋒派核心人物，格外受矚。

在尊彩藝術中心規劃下，此次將帶來前輩藝術家如陳澄波、郭雪湖代表性作品；二戰後藝術家如席德進、楚戈、蕭勤、李重重作品；當代藝術家武玉玲作品，並以「扭轉的光譜：島嶼華人的抽象世紀」為題，呈現台灣藝術史大師及二戰後華人抽象藝術。

席德進作品也可於PTT Space參展作品中所見，PTT Space此次於展示亞洲及亞太地區藝術家作品的「亞洲視野」（Insights）展區展出，透過「暗示－－席德進個展」展出席德進在20世紀60年代至80年代創作的私密肖像畫，邀請觀眾重新審視戒嚴時期台灣同性戀者的處境。

2024年香港巴塞爾藝術展將自26日貴賓預展起，在香港會議展覽中心HKCEC展出至30日。

香港 華人 安卓

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