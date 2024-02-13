美法日聯合國發行龍年郵票 凶樣可愛都有

法國郵政發行的龍年郵票。(新華社)

今年是生肖龍年，在中國古代文化，龍被視為尊貴的祥獸。春節應景時刻，美國、法國、日本 及聯合國 都發行龍年生肖郵票，但外國詮釋的龍形象各不相同，有紅眼尖牙的凶龍，也有豆豆眼胖乎乎的龍。

進入美國郵政 管理局（USPS）網站，龍年郵票宣傳強調龍年是中國十二生肖中最吉祥的年份，據說龍年出生者成功、睿智及強大。圖案設計以金色和紅色為主體，更別出心裁有3D剪紙立體感的紅眼紅鼻，以及長著尖銳牙齒的「龍頭」。

但這個「龍頭」設計圖案與一般威嚴的龍形象差異大，推出後正反意見不一，有人認為看起來「像牛又像猴」，許多人也說感覺美國龍「有點兇」。

美國郵政總局的龍年郵票，金色代表財運亨通，紅色代表幸運。（取自美國郵政總局）

法國郵政（La Poste）則介紹更多龍的背景，指龍是中國帝王的象徵，與權力和幸運連結在一起。生肖屬龍的人勇敢、樂觀、堅定，特別有野心。

今年法國發行兩款龍年生肖紀念郵票，其中一款圖案是藍色背景及一條翱翔飛龍；另一款是紅色背景襯托著一顆昂首向上的龍頭。兩款郵票票面上均用中文和法語書寫著「龍年」。

據中國極目新聞報導，這款郵票設計者法籍華裔畫家陳江洪說，設計融合工筆重彩手法和寫意筆法，並採用象徵吉祥的紅色元素。

法國郵政發行的龍年郵票。(新華社)

日本郵便局的龍年郵票採用了畫家川崎巨泉民間玩具系列插畫圖案，與華人常見畫成威風凜凜的龍不一樣，而是有著大眼睛、胖乎乎模樣十分可愛，充滿趣味。

聯合國郵政管理局（UN STAMPS）發行的龍年郵票走的是中國工筆畫風格的青龍，另配合2024年甲辰年、甲木為青、辰為龍，民間稱今年是「青龍年」概念。

聯合國郵政管理局發行的龍年郵票。(新華社)

聯合國龍年郵票上的龍細膩逼真、色彩豐富，青龍似乎要從郵票上躍然而起，再搭配騰雲駕霧的姿態，寓意吉祥順意，也顯得霸氣十足。