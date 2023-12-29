藝術薪火相承 勞力士X維也納愛樂 新年音樂會喜迎2024

勞力士將獨家贊助維也納愛樂樂團（Vienna Phiharmonic）新年音樂會，並於網站上與全球90個國家、地區進行直播。（圖：勞力士提供）

2023即將來到尾聲，勞力士（ROLEX）宣布將與維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）合作，一同舉辦第84屆的新年音樂會，以動人樂音。為全世界樂迷一同慶賀2024新年的盛大來到。

享譽盛名的維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）成立於1842年，每年皆在維也納舉行超過40場演奏會、國際巡迴約50場，其中又以每年的「新年音樂會」與「仲夏夜音樂會」最為知名。前者是於1月1日在維也納金色大廳（Musikverein）舉辦，後者則在每年5或6月的維也納美泉宮（Schloss Schönbrunn）舉辦，並將吸引過5萬人次參與，展現維也納樂團在古典樂的深厚成就。

勞力士長年透過「藝術傳承．恒動不息」（Perpetual Arts Initiative）計畫與藝術家合作，包含秘魯男高音歌唱家Hugo Glendinning、義大利 女中音歌唱家Emmanuel Fradin、委內瑞拉指揮家Gustavo Dudamel都是該計畫的一員，進而維持人類文明智識的薪火相承，而勞力士也自2008年成為維也納愛樂樂團獨家合作夥伴、隔年2009年即成為新年音樂會的獨家贊助，至今長達15載。

維也納愛樂樂團2024的新年音樂會預計將演出包含卡爾柯姆札克二世的《阿爾布雷希特大公進行曲》作品136、小約翰史特勞斯的《費加洛波卡舞曲》作品320、漢斯克里斯蒂安倫拜的《新年快樂！》......，總計七位不同作曲家、涵蓋圓舞曲、加洛普舞曲、輕歌劇 序曲、快速波卡舞曲、遺作圓舞曲、法式波卡舞曲等不同類型的15首作品。演出將在medici.tv網站上直播。