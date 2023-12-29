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藝術薪火相承 勞力士X維也納愛樂 新年音樂會喜迎2024

記者釋俊哲／即時報導
勞力士將獨家贊助維也納愛樂樂團（Vienna Phiharmonic）新年音樂會，並於網站上與全球90個國家、地區進行直播。（圖：勞力士提供）
勞力士將獨家贊助維也納愛樂樂團（Vienna Phiharmonic）新年音樂會，並於網站上與全球90個國家、地區進行直播。（圖：勞力士提供）

2023即將來到尾聲，勞力士（ROLEX）宣布將與維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）合作，一同舉辦第84屆的新年音樂會，以動人樂音。為全世界樂迷一同慶賀2024新年的盛大來到。

享譽盛名的維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）成立於1842年，每年皆在維也納舉行超過40場演奏會、國際巡迴約50場，其中又以每年的「新年音樂會」與「仲夏夜音樂會」最為知名。前者是於1月1日在維也納金色大廳（Musikverein）舉辦，後者則在每年5或6月的維也納美泉宮（Schloss Schönbrunn）舉辦，並將吸引過5萬人次參與，展現維也納樂團在古典樂的深厚成就。

勞力士長年透過「藝術傳承．恒動不息」（Perpetual Arts Initiative）計畫與藝術家合作，包含秘魯男高音歌唱家Hugo Glendinning、義大利女中音歌唱家Emmanuel Fradin、委內瑞拉指揮家Gustavo Dudamel都是該計畫的一員，進而維持人類文明智識的薪火相承，而勞力士也自2008年成為維也納愛樂樂團獨家合作夥伴、隔年2009年即成為新年音樂會的獨家贊助，至今長達15載。

維也納愛樂樂團2024的新年音樂會預計將演出包含卡爾柯姆札克二世的《阿爾布雷希特大公進行曲》作品136、小約翰史特勞斯的《費加洛波卡舞曲》作品320、漢斯克里斯蒂安倫拜的《新年快樂！》......，總計七位不同作曲家、涵蓋圓舞曲、加洛普舞曲、輕歌劇序曲、快速波卡舞曲、遺作圓舞曲、法式波卡舞曲等不同類型的15首作品。演出將在medici.tv網站上直播。

事實上精密的機械機芯實與交響樂團的編制、演奏有異曲同工之妙。交響樂團中的不同編制、樂器就像機芯結構，各自擁有不同曼妙音色與功能，但透過指揮家宛如機芯中的游絲，以精準調控的節奏輸出，最終將動人心弦的情感銘記於聽眾心中、感動久久不退。

義大利女中音歌唱家塞西莉亞芭托莉（Emmanuel Fradin）。（圖：勞力士...
義大利女中音歌唱家塞西莉亞芭托莉（Emmanuel Fradin）。（圖：勞力士提供）
秘魯男高音歌唱家胡安迪亞戈佛瑞茲（Hugo Glendinning）。（圖：勞力...
秘魯男高音歌唱家胡安迪亞戈佛瑞茲（Hugo Glendinning）。（圖：勞力士提供）
裝配於平衡擺輪上的藍色Parachrom游絲，不易受溫差影響、具抗磁與抗震效果，...
裝配於平衡擺輪上的藍色Parachrom游絲，不易受溫差影響、具抗磁與抗震效果，一如頂級指揮家之於交響樂團、令表款運作精確、穩定。（圖：勞力士提供）
通過超級天文台認證的勞力士Oyster Perpetual Datejust 3...
通過超級天文台認證的勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕表，精準的走時性能，一如交響樂團演奏時的分秒不差。（圖：勞力士提供）
維也納愛樂樂團的新年音樂會，將在維也納金色大廳（Musikverein）舉辦。（...
維也納愛樂樂團的新年音樂會，將在維也納金色大廳（Musikverein）舉辦。（圖：勞力士提供）
德國男高音歌唱家約拿斯考夫曼（Benot Peverelli）。（圖：勞力士提供...
德國男高音歌唱家約拿斯考夫曼（Benot Peverelli）。（圖：勞力士提供）

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