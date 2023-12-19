美節目「魯保羅變裝皇后秀」首位台灣人 妮妃雅掀黃色旋「瘋」

妮妃雅去年8月到紐約發展，試圖探索更多突破自我的可能。（路透）

頭戴無數太陽眼鏡，以搶眼黃色造型搭配誇張動作，妮妃雅入選最新一季「魯保羅變裝皇后秀」，成為台灣第一人。歷來少有亞洲參賽者擠入這個變裝殿堂，妮妃雅說，競賽過程壓力很大，「就是不想讓自己的國家失望」！

美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）2009年開播，引領全球時尚風潮。第16季競賽將於1月5日登場，來自台灣的妮妃雅（Nymphia Wind）與其他13名參賽者在全球最知名的變裝藝術舞台爭奇鬥豔，爭奪「下一位變裝巨星」的頭銜。

「非常瘋狂，真的超級瘋狂」美國「娛樂周刊」（Entertainment Weekly）日前分別專訪14名參賽者，妮妃雅這樣說。她形容，競賽過程彷彿被龍捲風 捲得昏頭轉向，「我在哪？我還在嗎？走走走！繼續繼續」，很殘忍，每個人也都很堅強，試圖尋找不被淘汰的方法。

妮妃雅大膽的風格為她贏得「蕉佛」的稱號。（路透）

「身為第一個台灣人真的蠻開心，當然同時也帶著一定的壓力」妮妃雅談到競賽心情時說，過去也曾有幾位亞洲皇后入選，但都在競賽開始不久就淘汰了，無形中她也有心理負擔，不想太早被淘汰，「就是不想讓自己的國家失望」。

妮妃雅本名曹米駬，高中接觸K-POP開啟她對舞台表演的興趣，大學前往英國倫敦攻讀時裝設計，一腳踏進變裝皇后的世界，開始學習化妝與變裝，28歲的她已有5年表演資歷。

從事變裝藝術以來，妮妃雅一直親自操刀每一套表演服裝的設計、剪裁和製作，造型、妝髮常搭配香蕉等元素，「香蕉有點Camp（坎普風）、有點Pop Art（普普藝術）的感覺、還有點性暗示」。有一次她設計整套黃色的服裝後，就再也回不去其她顏色，「一身黃」成為她的招牌。

妮妃雅大膽的風格為她贏得「蕉佛」的稱號，粉絲也都很有默契地穿戴黃衣或黃色配件看她表演，與她呼應。

妮妃雅也喜歡將台灣特色巧妙融入造型，特別是廟宇、臉譜等，因為從小常接觸西方文化，對本土文化相對有距離感，因此對傳統意象有更多想像，她也想把臉譜這種陽剛概念融入女性化的表演。

妮妃雅已有5年表演資歷。（路透）

妮妃雅說，親友都說她變裝前後判若兩人，她則說完妝後的她像是「進入開機狀態」，活潑個性自然跑出來。她2020年與朋友成立變裝家族「瘋家」(Haus of WIND)，一同規劃、設計演出，以「瘋」貫穿藝名、家族名稱及表演風格，「變裝皇后表演就像風一樣自由、無所不在」。

「你看不到它，但感受的到它。它會讓這個世界生動起來」妮妃雅說。

妮妃雅是變裝比賽常勝軍，她總是說變裝是「很個人的旅程」，從演出中摸索變裝藝術，也很幸運一開始就獲得媽媽支持。從小媽媽會買高跟鞋給她表演，也常觀賞她演出，是她最堅強的後盾。

妮妃雅去年8月到紐約發展，試圖探索更多突破自我的可能，去年底以試鏡片參加「魯保羅變裝皇后秀」甄選。她同時想繼續對台灣的變裝藝術盡心盡力，今年9月曾回台與「瘋家」成員在北投福德正神宮演出一場前所未見的變裝秀「彩虹芭仙傳」，吸引數百名觀眾前往參與。

談起為何想在廟裡演出，妮妃雅說，她心裡一直有個畫面，希望完成一個「熱鬧程度堪比廟會」的特色表演，而因為10月有台灣的同志 遊行，她也希望藉此共襄盛舉。「現在回想起來，還是覺得很感動」她說「很像台上跟台下的所有人都合而為一了」。

坦言闖蕩紐約的生活不容易，妮妃雅仍不斷嘗試，尋求突破，也會努力在「魯保羅變裝皇后秀」宣揚台灣，期待更多觀眾認識她、認識台灣。她也會推出更多樣的變裝表演，融合不同世代的特色，把傳統的元素帶到年輕族群的生活裡，當台灣的「變裝觀光 大使」。