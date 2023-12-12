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中國作家王小波生前信函拍賣 透露曾有遁入空門想法

中央社／台北12日電
中國作家王小波生前一封信函開拍，起拍價人民幣3萬元。（取材自微博）
中國作家王小波生前一封信函開拍，起拍價人民幣3萬元。（取材自微博）

寫作風格獨樹一格的著名中國作家王小波生前一封信函今天開拍，據拍品訊息，這封信寫於王小波1984年赴美留學以前，因與妻子分居兩地之苦而出現遁入空門的想法。

1997年4月，時年45歲的王小波因突發心臟病在北京去世。

綜合港媒和中國網上消息，這封信札起拍價人民幣3萬元（約4182美元），寫於1984年2月7日，對象是中國佛教協會會長趙樸初。王小波在信中表達了想出家的希望，原因是「山妻去美留學，分居甚苦。近來忽然大徹大悟，感覺兒女情長，過眼皆空。把一切都撇個乾淨，遁入空門，豈不痛快」。

信中左下角有張範中（中國佛教協會工作人員）的批注說，「此信所述意欲出家的原因，實屬荒唐，擬不予理睬」。

寫下這封信大約6個月之後，王小波於1984年8月赴美，與後來成為社會學家的妻子李銀河相聚。

中國作家王小波生前一封信函開拍，起拍價人民幣3萬元。（取材自微博）
中國作家王小波生前一封信函開拍，起拍價人民幣3萬元。（取材自微博）

1952年出生的王小波曾先後當過知青、工人和大學生，赴美求學返國後在母校中國人民大學任教，之後成為自由撰稿人。他於1995年以小說「黃金時代」成名，其中描寫了文革時期上山下鄉的城市青年在艱苦農村環境中性啟蒙的經歷。作品刻畫了在極端貧乏的物質和精神生活中人性的掙扎和扭曲，反映了年輕人如何以自己獨特方式對那個時代進行反叛。

王小波後來又推出「白銀時代」和「青銅時代」等作品。創作後期以詼諧和體現強烈自由精神的雜文受到注意，筆鋒特有的黑色幽默在中國作家中獨樹一格。

王小波生前二度獲得台灣聯合報中篇小說大獎，在華人文學界獲得普遍稱譽，但卻在中國文壇受到冷遇，甚至出版作品都很困難。

作家艾曉明曾在「紀念早逝的自由作家王小波」一文提到王小波「那種讓人摸不清寓意的反諷風格，使出版社有權力的人拿不準，結果是新作出版無著」。

王小波在創作旺盛期的1997年突然去世，離世後作品受到廣泛注意，影響力不減反增。

已逝的諾貝爾和平獎得主劉曉波曾評析，無論是雜文的玩笑和反諷，或浪漫激情和特立獨行，王小波字裡行間都貫穿著中國人最缺乏的東西，「就是一個人對自由的追求，特別是立足於個體的對自由價值和自由寫作的追求」。

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