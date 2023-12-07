舊金山華裔經營老戲院 放映絕版台灣影片

舊金山普里席狄歐戲院近日舉辦台灣經典電影回顧，放映電影包含「龍門客棧」（左圖）與「戀戀風塵」（右圖）。（取材自台灣國家影視聽中心官網）

舊金山 一間老戲院近日舉辦台灣經典電影回顧，戲院經營者李子俊日前將家族珍藏的數百部台灣電影捐給台灣國家影視聽中心，包括導演林福地的亡佚作品。他感謝台灣能將膠卷修復、讓電影再生。

夕陽西下，舊金山普里席狄歐戲院（Presidio Theatre）亮起燈光準備營業，售票處旁的玻璃窗內，一張張台灣經典電影海報，從1967年胡金銓執導的「龍門客棧」到1998年陳國富執導的「徵婚啟事」，讓人彷彿回到2000年前的時空。

年近70的李子俊與妻子黃詠筌在城市北岸的海港區經營兩間戲院，現今放映好萊塢主流電影，但夫婦倆始終念念不忘曾帶給他們深刻回憶的台港電影。

「兩間戲院共有六個影廳，我的願望是騰出一個來放映懷舊電影。」李子俊說。

李子俊在美國出生長大，11歲與父親在舊金山國際電影節觀賞邵氏兄弟出品的「白蛇傳」後，一生便與電影結下不解之緣。

為了讓北美地區能放映更多亞洲電影，父子在各大唐人街經營起戲院，並到台灣、香港 等地採購35釐米電影，前後買下上千部膠卷拷貝片、運回美國放映。

李子俊告訴記者，每部影片重量約50磅（22.7公斤），當中包括350部台灣電影和300部香港電影，曾一度散落在紐約、洛杉磯、多倫多、溫哥華等城市。儘管當地老戲院因數位化影響接連關閉，他一直捨不得將拷貝片丟棄。

「膠卷都變黃、發出酸味了，但我們沒有資源修復」，眼看倉庫內收藏一天天折損，李子俊和黃詠筌決定與各地電影保存單位聯繫、捐出拷貝片；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，兩人花一年多時間將上千部影片整理歸類。

台灣國家影視聽中心10月曾分享，典藏人員在李氏夫婦收藏的拷貝膠片中發現台灣亡佚電影，包括台語片時期導演林福地的「夕陽西下」和「琉球之戀」。

「台灣電影保存工作者非常專業，把那些膠片修復得很好，顏色都回來了。」看過幾部台灣國家影視聽中心修復完成的影片，李子俊覺得既欣慰又感激。

他帶記者進入戲院二樓儲藏室，約兩坪大空間裡還堆著約50部被分裝在鐵盒和紙盒內的拷貝膠片，大多是未捐出的日本影片，刻畫著歲月深處的斑駁記憶。

過程中，李子俊意外發現，已故導演劉立立執導、改編自瓊瑤小說的「卻上心頭」還放置在角落。他淡淡笑說，「之前沒看到，不然就一起送去台灣」。

因為電影修復保存，李氏夫婦與台灣國家影視聽中心結緣，不僅讓台灣經典作品能夠以新媒介再生並流傳於世，也促成舊金山老戲院的台灣電影回顧活動。

李氏夫婦於12月的前兩個周末在他們經營的老戲院放映九部台灣電影，除「龍門客棧」和「俠女」外，台灣國家影視聽中心提供其他七部，包括由白景瑞、胡金銓、李行 、李翰祥共同執導的四段式影片「喜怒哀樂」，以及侯孝賢執導的經典電影「戀戀風塵」等片。這些電影並非李子俊曾有收藏，他也一部部細細品味。

九部市面上難尋的影片，讓當地觀眾重溫或認識1960至1990年代的台灣影史風貌。李子俊說，大眾都很珍惜這個難得的機會，雖然是實驗性質，但他們期待未來能持續舉辦回顧，賦予經典作品全新生命。