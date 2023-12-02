英國、希臘陷文物爭端 英王「領帶顏色」令外界玩味

英國國王查理1日繫著一條有希臘國旗顏色與符號的領帶出席聯合國氣候會議。（美聯社）

英國國王查理（King Charles）1日繫著一條有希臘國旗顏色與符號的領帶出席聯合國 氣候會議。幾天前，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因帕德嫩石雕所有權問題指責希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），甚至取消既定的會面。

路透社報導，英國國王查理在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）場邊會見蘇納克以及在大會發表演講時都繫著這條領帶。查理擁有希臘血統，他的父親、已故的菲利普親王（Prince Philip）即是出生在希臘科孚島（Corfu）。

蘇納克11月29日指責米佐塔基斯訪問倫敦期間在帕德嫩石雕所有權問題上「譁眾取寵」，此舉加深倫敦與雅典間的外交爭端。蘇納克甚至取消了本周稍早與米佐塔基斯的預定會面。

白金漢宮一名消息人士今天表示，在雙方爭端升級前，查理上週也曾配戴同樣的領帶。蘇納克的發言人拒絕就此評論。

英國媒體指出，除了與希臘國旗相同的白色十字圖案的藍白領帶外，查理的西裝外套還配著一條藍白相間的口袋巾。

英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯希普（Chris Ship）在社群媒體平台X上表示：「蘇納克取消了與希臘總理的會面，以就帕德嫩大理石雕塑 品（ParthenonMarbles）或稱艾爾金大理石雕塑品（Elgin Marbles）問題表明『立場』，事發一周內…查理國王今天在杜拜會見蘇納克時，似乎選擇戴著一條十分令人玩味的領帶。」

英國外交官艾爾金（Lord Elgin）伯爵1806年從帕德嫩神殿（Parthenon temple）取走一批有2500年歷史的石雕，雅典長期以來一直呼籲大英博物館 （British Museum）歸還。不過博物館表示只有雅典承認該館對這些石雕的所有權，才會考慮借予希臘。