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閭丘露薇寫「浮世薔薇」 刻畫3代華人女性命運

中央社／台北27日電
知名華人記者閭丘露薇首度發表虛構作品「浮世薔薇」。（取材自新京報）
知名華人記者閭丘露薇首度發表虛構作品「浮世薔薇」。（取材自新京報）

知名華人記者閭丘露薇首度發表虛構作品「浮世薔薇」，刻畫3代華人女性命運，從中國經濟改革開放寫到上海封城，近期在台出版發行。

「浮世薔薇」是首部觸及上海封城的華文小說，閭丘露薇在書序中表示，「我們這代人成長於80年代的中國，散落在世界各地，在故鄉和他鄉之間來來回回……單是當下有持續了3年的疫情，和不遠處的戰火。所有這些，都值得被記錄下來，不然就會和其他很多事情一樣，最終被遺忘了。」

根據二○四六出版社發布新聞稿，閭丘露薇是第1位在阿富汗進行現場報導的華人女記者，曾深入採訪伊拉克戰爭、阿拉伯之春、印尼海嘯、日本地震、四川地震等重大事件，曾任鳳凰衛視新聞總監，採訪過多名中國國家領導人，獲「2003中國電視節目榜最佳電視記者」及2006年度十大「社會責任」中國博客。

知名華人記者閭丘露薇首度發表虛構作品「浮世薔薇」。（取材自二○四六出版社臉書）
知名華人記者閭丘露薇首度發表虛構作品「浮世薔薇」。（取材自二○四六出版社臉書）

新聞稿指出，閭丘露薇於2007年5月在美國與朋友創辦新聞網站「一五一十部落」，後於2014月3月下旬被國家互聯網信息辦關閉。目前閭丘露薇任職於香港浸會大學新聞系，她的社群網站Twitter帳號追蹤人數有超過30萬人。

閭丘露薇首次從非虛構寫作跨入小說創作，故事有濃厚的自傳色彩，講述3代女性的生命軌跡，故事從上世紀70年代的中國開始，歷經了經濟改革開放、八九學運、四川地震、香港2014及2019年社運、新冠疫情、白紙運動及俄烏戰爭等重大事件，也是第1本描述上海封城情況的文學作品。

閭丘露薇在「浮世薔薇」中以女性視角描寫3代母女—趙小姐、若林、同志女兒曉瑜的人生故事，論及結婚生育、離婚、作為情感中的第三者，更直書母親與同志女兒之間的親情關係以及同志議題。故事地理背景跨越上海、香港、紐約和烏克蘭，是華文小說中相對罕見、獨具國際視野的作品。

閭丘露薇本身也是MeToo運動研究者，研究中國、香港、美國的MeToo運動樣態，將長期對女性議題的觀察投入小說寫作中，透過細膩的情感觀照和理性的分析思考，描繪女性情感和心理狀態的複雜與幽微，能引發女性讀者的思考和共鳴。

閭丘露薇本人將於7月上旬來台訪問，並舉行多場講座。

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