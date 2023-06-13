美暢銷作家新書背景在俄國 遭強烈抗議取消出版

著有全球熱銷數百萬本的「享受吧！一個人的旅行」（Eat, Pray, Love）作家伊莉莎白．吉兒伯特。(美聯社資料照片)

著有全球熱銷數百萬本的「享受吧！一個人的旅行」（Eat, Pray, Love）作家伊莉莎白．吉兒伯特說，由於新小說 背景設定在俄羅斯 遭到強烈抗議，已取消出書計畫。

中央社引述法新社報導，此舉說明了出版商、名人、體育和藝術機構在試圖應對俄羅斯入侵烏克蘭 產生的後果時所面臨的困難。

伊莉莎白．吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）上周宣布「雪林」（The Snow Forest，暫譯）將於明年初出版，不過在招致讀者大量負面反應後，已經取消出書計畫。

她在社群媒體Instagram發布影片表示：「有關我選擇現在向世界發行背景設定在俄羅斯的一本書，無論主題為何的任何書籍，我收到大量來自烏克蘭讀者表達憤怒、悲傷、失望和痛苦的反應與回應。」

「我正在修正方向，並將這本書從出版時間表中拿掉。」「我不想為已經經歷過，且仍在繼續遭受嚴重和極端傷害的一群人添加任何傷害。」

這部小說以1930年代的蘇聯爲背景，講述一個家庭試圖反抗專制政府的故事。

儘管與現代事件相去甚遠，但書評網站Goodreads上的讀者幾乎一致抨擊了主題的選擇。

在數百則留言中，有一名讀者留下一星負評寫道：「當烏克蘭人命喪俄羅斯恐怖分子之手時，著名作家正在寫關於他們的書，並將這些混蛋浪漫化。」

另一名讀者表示：「俄羅斯在烏克蘭進行種族滅絕和生態滅絕的同時，你竟然寫有關俄羅斯這個國家的事，將其浪漫化，可恥至極！我對你很失望！」