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美暢銷作家新書背景在俄國 遭強烈抗議取消出版

中央社╱即時報導
著有全球熱銷數百萬本的「享受吧！一個人的旅行」（Eat, Pray, Love）作家伊莉莎白．吉兒伯特。(美聯社資料照片)
著有全球熱銷數百萬本的「享受吧！一個人的旅行」（Eat, Pray, Love）作家伊莉莎白．吉兒伯特。(美聯社資料照片)

著有全球熱銷數百萬本的「享受吧！一個人的旅行」（Eat, Pray, Love）作家伊莉莎白．吉兒伯特說，由於新小說背景設定在俄羅斯遭到強烈抗議，已取消出書計畫。

中央社引述法新社報導，此舉說明了出版商、名人、體育和藝術機構在試圖應對俄羅斯入侵烏克蘭產生的後果時所面臨的困難。

伊莉莎白．吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）上周宣布「雪林」（The Snow Forest，暫譯）將於明年初出版，不過在招致讀者大量負面反應後，已經取消出書計畫。

她在社群媒體Instagram發布影片表示：「有關我選擇現在向世界發行背景設定在俄羅斯的一本書，無論主題為何的任何書籍，我收到大量來自烏克蘭讀者表達憤怒、悲傷、失望和痛苦的反應與回應。」

「我正在修正方向，並將這本書從出版時間表中拿掉。」「我不想為已經經歷過，且仍在繼續遭受嚴重和極端傷害的一群人添加任何傷害。」

這部小說以1930年代的蘇聯爲背景，講述一個家庭試圖反抗專制政府的故事。

儘管與現代事件相去甚遠，但書評網站Goodreads上的讀者幾乎一致抨擊了主題的選擇。

在數百則留言中，有一名讀者留下一星負評寫道：「當烏克蘭人命喪俄羅斯恐怖分子之手時，著名作家正在寫關於他們的書，並將這些混蛋浪漫化。」

另一名讀者表示：「俄羅斯在烏克蘭進行種族滅絕和生態滅絕的同時，你竟然寫有關俄羅斯這個國家的事，將其浪漫化，可恥至極！我對你很失望！」

俄羅斯 烏克蘭 小說

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