愛樂聖成痴 布赫賓德珍藏貝多芬20餘根頭髮

古典樂壇公認貝多芬權威的鋼琴家布赫賓德（Rudolf Buchbinder）已在台演出一周，3日接受媒體聯訪時表示，他終於蒐集到貝多芬20餘根頭髮，存放在小盒子裡。（中央社）

古典樂 壇公認貝多芬權威，鋼琴家布赫賓德到台灣舉行貝多芬全套鋼琴奏鳴曲，他說，尋找多年，終於蒐集到貝多芬的頭髮，「大約25根到30根，我存放在小盒子裡沒有打開過，我怕打開會不見。」

布赫賓德（Rudolf Buchbinder）今天接受媒體聯訪，信手拈來關於貝多芬趣聞軼事，話如春風，他說，貝多芬的好友有個兒子，在貝多芬生前與貝多芬關係很好，會一起在庭院散步，「貝多芬過世之前最後時光，那個兒子問父親是否可以留一撮貝多芬頭髮，父親說等等。結果到了貝多芬床前，發現頭髮已經被大家剪光光。」

2019年布赫賓德訪台曾經分享，他收藏的貝多芬鋼琴奏鳴曲全集版本收藏數量有38套，「現在我有39套。」布赫賓德表示，一開始他只有29種版本，現在則有39種版本，「對我來說，比較版本是很有趣的事。」

布赫賓德說，有的人會在上面加上括號，加上自己的想法去做詮釋，「我最喜歡的是沒有加諸任何其他指法的版本。」

布赫賓德分享，貝多芬「第一號鋼琴奏鳴曲」最初的版本其實有很多錯誤，出版商自認為貝多芬少寫了4個小節，還自己加上去，「貝多芬在看到後非常生氣，直到後來才願意重新交由這個出版商出版，因為他付比較多錢。」

布赫賓德表示，他其實不曾見過他的父親，「他在我出生前就意外過世了，我出身貧窮，小小的公寓裡有一台直立式鋼琴，那是我舅舅在教我表哥彈琴。」布赫賓德說，鋼琴上有台收音機，收音機上有貝多芬的畫像，「每次當我聽到什麼並試著在鋼琴上練習彈奏時，貝多芬都在看著我。」

已經在台演出一周，布赫賓德非常驚訝台灣有年輕人願意來聽音樂會，「年輕人不應該只是聽學校辦的音樂會，應該要聽頂尖的、大師級的音樂會來培養自己。」布赫賓德也想對家長說，「幫助小孩選擇一個天賦，不是鋼琴也可以是小提琴或其他樂器，支持、鼓勵他繼續學，這對他以後的人生至關重要。」

布赫賓德說，在維也納演出時，「台下都是光頭或滿頭白髮的老人在聽，這次我看到有個媽媽帶著小孩，跟我說這是小孩的第一場音樂會，我很開心。」

布赫賓德貝多芬奏鳴曲全集音樂會最後兩場，將於5月5日及5月6日舉行，5日將演出「漢馬克拉維」等多首奏鳴曲，6日將帶來貝多芬晚期傑作，地點在台北國家音樂廳。