台灣第二人 作家陳思宏將參加世界之聲文藝節

台灣作家陳思宏小說「鬼地方」英文版於美國出版後廣獲好評。(紐文中心提供)

旅德作家陳思宏小說 「鬼地方」英譯本廣受好評，正在美國巡迴的他下周將應邀參加美國筆會世界之聲文藝節活動，成為繼2019年吳明益後，又一位出席這場文學盛會的台灣作家。

陳思宏4月下旬從洛杉磯 起步，踏上橫跨加州、德州、密西根州及紐約市近一個月、總計16場美國巡迴講座之旅。在紐約，他將應邀參加美國筆會（PEN America）主辦的世界之聲文藝節（PEN World Voices Festival）多場活動，與國際作家和讀者近距離交流。

首場活動是11日的「翻譯思維之碰撞」（Translation Slam）。陳思宏挑選著作「樓上的好人」一段篇章，由主辦單位事先譯成英文，屆時將與厄瓜多作家兼記者安布埃羅（Maria Fernanda Ampuero）同台討論翻譯與文學。

第2場活動為12日的「文學中的神隱力量－鬧鬼小說」（Spirited Away - Haunted Novels）。陳思宏將與旅美尚比亞作家塞貝爾（Namwali Serpell）等3位國際知名作家齊聚一堂，探討近期作品中的無形力量、鬼魅和糾纏的記憶。

「鬼地方」設定在陳思宏的故鄉彰化永靖，從主角陳家三代不同成員切換人鬼視角，透過記憶層層窺見家族成員傷痕、小鎮祕密和時代無情，去年10月發行北美精裝本。

陳思宏在紐約期間除參加上述活動，也將於13日應邀在世界之聲文藝節合辦的獨立文學博覽會（Indie Lit Fair）朗讀「鬼地方」，並於12日在美國華人博物館、15日在紐約皇后區公共圖書館法拉盛分館出席英文文學講座，讓紐約讀者感受他幽默風趣的說書魅力。

世界之聲文藝節是美國筆會頌揚國際文學與作家的年度盛會，今年邁入第18屆，來自27國的逾百名作家共襄盛舉，將參加10日至13日在紐約、洛杉磯舉辦的數十場活動。

本屆活動頌揚對抗言論審查的精湛寫作與敘事力量，由曾獲普立茲獎的美國劇作家艾克塔（Ayad Akhtar）擔任主席。他在新聞稿提到，印度裔英美雙籍作家魯西迪 （Salman Rushdie）是18年前世界之聲文藝節問世的原動力，他啟迪人心的作為至今仍是主辦單位指導原則。

魯西迪因著作「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）觸怒伊朗而長期面對死亡威脅，去年8月在紐約上州演說前遇刺受重傷。（編輯：高照芬）1120503