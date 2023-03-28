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「感到被侵犯」 人工智慧複製心血 藝術家槓上AI

中央社／舊金山27日電
藝術家對人工智慧在幾秒鐘內複製他們耗時多年發展出來的風格感到憤慨。（取材自Midjourney）
藝術家對人工智慧在幾秒鐘內複製他們耗時多年發展出來的風格感到憤慨。（取材自Midjourney）

藝術家對人工智慧在幾秒鐘內複製他們耗時多年發展出來的風格感到憤慨，他們正在網路上和法庭展開行動，捍衛自身權益。

隨著生成式人工智慧（Generative AI）程式去年發布，藝術界怒氣爆發。這些程式可以令人信服地執行命令，例如像漫畫家安德森（Sarah Andersen）那樣畫狗，或者像插畫家歐提茲（Karla Ortiz）那樣畫仙女。

這種模仿風格的人工智慧作品是在未經原藝術家同意（consent）、沒有署名（credit）、也未獲得報酬（compensation）的情況下生產，這3個C是改變這一切亂象的核心。

包括安德森和歐提茲在內的藝術家，在1月針對DreamUp、Midjourney和Stable Diffusion提起集體訴訟，這3個影像生成式人工智慧程式都是用線上找到的藝術品進行設計。

中央社引述法新社報導，安德森稱，當她第一次看到AI生成影像抄襲她的Fangs漫畫作品風格時，她感到「被侵犯」。

安德森發推文表達心中的憤怒，結果文章在網上瘋傳，其他被激怒的藝術家也向她講述自身的遭遇。

支持這項訴訟的人希望樹立判例，藉以管理複製藝術家風格的生成式人工智慧程式。

藝術家要求人工智慧創作者在學習軟體中使用他們作品必須獲得許可，藝術家並可以選擇將其作品移除。

他們還要求得到適當的報酬。

歐提茲說：「至於採取什麼形式，可以討論。」

她若有所思地說，報酬可以採取授權的模式，並且必須相稱。

歐提茲說，「公司賺取數以百萬計美元，而藝術家只分到幾分錢」，鐵定不對。

人工智慧 AI

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